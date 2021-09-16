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Dünya İklim değişikliğinden milyonlar olumsuz etkilendi! İşte ayrıntılar...
Dünya

İklim değişikliğinden milyonlar olumsuz etkilendi! İşte ayrıntılar...

Koronavirüs (Covid-19) salgınının başından bu yana iklim değişikliği sebebiyle 139,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiği bunlardan 17 binden fazlasının ise vefat ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 22:35:00 -
İklim değişikliğinden milyonlar olumsuz etkilendi! İşte ayrıntılar...

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından iklim değişikliği ve Covid-19'un etkilerine yönelik rapor yayımladı.

Salgının toplumları iklim krizine karşı daha savunmasız hale getirdiğine dikkat çekilen raporda, 681 milyondan fazla kişinin aşırı sıcaklıklara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda, salgının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin 139,2 milyon kişiyi etkilediği, 17 bin 242 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.

Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çılan Coronavirus salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

 

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