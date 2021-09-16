İklim değişikliğinden milyonlar olumsuz etkilendi! İşte ayrıntılar...

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından iklim değişikliği ve Covid-19'un etkilerine yönelik rapor yayımladı.

Salgının toplumları iklim krizine karşı daha savunmasız hale getirdiğine dikkat çekilen raporda, 681 milyondan fazla kişinin aşırı sıcaklıklara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda, salgının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin 139,2 milyon kişiyi etkilediği, 17 bin 242 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.

Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çılan Coronavirus salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.