İklim değişikliği risklerine karşı ‘sigorta’ çağrısı

Benli yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlere karşı sigortalanmanın önemine vurgu yaparak vatandaşları geç olmadan önlem almaya davet etti. Gelişmiş ülkelerde doğal afetlerin neden olduğu maddi zararların yüzde 45’inin sigorta sektörü tarafından karşılandığını, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın sadece yüzde 3 civarında olduğunu belirten Benli, “Vatandaşlarımız ve ticari işletmelerimizin farkındalığını artırmak ve bu alandaki eksikliği kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. Benli, yangın ve sel felaketleriyle öne çıkan yangın branşında ağustos sonu itibarıyla prim üretiminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’in üzerinde artış gerçekleştiği bilgisini verdi. Sigortalanma bilincinin bir nebze artsa da yeterli olmadığının altını çizen Benli, şunları kaydetti: “Çünkü risk gerçekleştikten sonra satın alınamayacak tek şey sigorta teminatıdır. Vatandaşlarımıza zor zamanlarında destek olabilmek ve kamunun üzerindeki yükü azaltabilmek için sigortalanma oranını hızla artırmamız gerekiyor. Sigorta sektörümüz mevcut doğal afet risklerini teminat altına alan tüm ürünlere sahip. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların önemli bir bölümü sigorta sektörü tarafından karşılanabilir, bunu yapacak güce sahibiz. Bu farkındalığın sağlanıp ürünlerin sigortalılar lehine geliştirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, sigorta sektörünün büyütülmesi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlanması için sektörün çatı kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Türkiye, güçlü bir paydaş”

Atilla Benli, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasının Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesi açısından çok önemli gelişme olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrasında TBMM’nin bu kararı, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atacağının göstergesi olmanın yanı sıra küresel anlamda sürdürülebilirliğe katkı sunacak güçlü bir paydaş olarak görülmesi açısından da çok değerli” ifadelerini kullandı.



Türkiye sigorta sektörü olarak bu adımlara katkı sunabilmek için hem sigorta şirketleri hem de TSB nezdinde çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Benli, sigorta sektörünün gücünü Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için faydalı projeler üretmek adına kullanmaya hazırız olduklarını bildirdi.



Benli, iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırmak gerektiğini vurguladı.



Benli, Şubat 2020 itibarıyla Türkiye’nin gündemine giren ve son Orta Vadeli Program’da da yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na sektör olarak uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.