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İklim Değişikliği planı yabancı dilde de yayınlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, hayata geçirdiği İklim Değişikliği Eylem Planı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanarak iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı olacağı vurgulandı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:59
İklim Değişikliği planı yabancı dilde de yayınlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, hayata geçirdiği İklim Değişikliği Eylem Planı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanarak iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı olacağı vurgulandı.


Denizli Büyükşehir Belediyesiyaklaşık iki yıl önce başlattığı iklim değişikliği projesi kapsamında Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı yayınlandı. Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi adresinden yayınlanan rapor Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 221 sayfadan oluşuyor. Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın vizyonu, “Denizli’yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak” şeklinde belirlendi. Söz konusu planın bu süreçte bir yol haritası görevi göreceği belirtilirken, hedefin 2030 yılı itibari ile Denizli’deki sera gazı salımlarından yüzde21 azaltım olduğu açıklandı.



“İklim değişikliğine karşı mücadele veriliyor”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Denizli’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı olacağını belirterek, “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı, iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda sera gazı salımlarının azaltımı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyuma ilişkin çerçeveyi ortaya koyan bir plandır” dedi.



“Kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak”


Planın Türkiye’nin kalkınma hedeflerine uygun ve katkı sağlayacak bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ulusal, bölgesel ve yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu değerli çalışmanın bu yolda gerekli olacak diğer projelere örnek olmasını ve ülkemizin sera gazı azaltım ve uyum kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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