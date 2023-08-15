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İklim değişikliği orayı da vurdu! Sular çekildi ortaya bu manzara çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 12:26:00 -

Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas'ta Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı.

Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas'ta Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran şekil ortaya çıktı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu. Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı. Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı. Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu. 

"Ben artık ölüyorum kalbime sahip çıkın"

Kalp şeklini andıran gölün fotoğrafını yorumlayan bir vatandaş, gölün sanki "Ben artık ölüyorum kalbime sahip çıkın" dediğini ifade ederek, doğanın korunması gerektiğini söyledi.

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