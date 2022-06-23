  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İklim değişikliği değil, terör saldırısı! 40 dönümlük bir buğday tarlası daha kül oldu
Gündem

İklim değişikliği değil, terör saldırısı! 40 dönümlük bir buğday tarlası daha kül oldu

Son günlerde artan buğday tarlalarındaki ve ormandaki yangılar sabotaj şüphesini kuvvetlendiriyor. Son olarak bugün Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 16:00:00 -
İklim değişikliği değil, terör saldırısı! 40 dönümlük bir buğday tarlası daha kül oldu

Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son aylarda orman yangınlarıyla birlikte buğday tarlalarının yanması terör saldırılarını ve sabotajları akla getiriyor. 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Hain cok sonra birde arkasindan bagirirlar ekonomi kotu insanlar ekmek. 

Necati

Kesinlikle önlem almamız için ne gerekiyorsa yapılması lazım gözcümü kulübemi giriş yasağımı bilhassa rüzgarlı hava raporunda uyanık olmak lazım vatandaş olarakta devletimize yardımcı olmak hepimizin görevidir yazık ciğerlerimiz yanıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23