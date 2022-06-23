İklim değişikliği değil, terör saldırısı! 40 dönümlük bir buğday tarlası daha kül oldu
Son günlerde artan buğday tarlalarındaki ve ormandaki yangılar sabotaj şüphesini kuvvetlendiriyor. Son olarak bugün Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.
Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son aylarda orman yangınlarıyla birlikte buğday tarlalarının yanması terör saldırılarını ve sabotajları akla getiriyor.