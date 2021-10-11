İklim Anlaşmasının hedefi: Daha yaşanabilir bir dünya

Söz konusu anlaşmayla ülkemizde atılacak olan adımları, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, gazetemiz Akit’e anlattı.

Tecrübelerimizi dünya ile paylaşacağız

Türkiye’nin bu anlaşmadan önce de dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Milletvekili Balta, “Türkiye OECD ülkesidir. Her alanda olduğu gibi bu konuda da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Türkiye olarak bu anlaşmaya imza atmadan önce kendi üzerimize düşen konularda çok önemli adımlar attık. Çevresel sorunlarda büyük ilerlemeler kat ettik. Sıfır atıktan enerji alanına kadar büyük yatırımlar yaptık. Şu anda bazı ülkeler enerji sıkıntısı çekerken Türkiye, enerji alanında yaptığı çevreye duyarlı yatırımlarla bu sıkıntıya maruz kalmadı. Şu anda yenilenebilir enerji de Türkiye’nin gücü yüzde 50’nin üzerinde.”

Güneşten, rüzgardan, sudan, çöpten enerji üretiyoruz

“Şu anda sudan, güneşten, termallerden, biyokütlelerden, rüzgarlardan, çöplerden enerji üretiyoruz. Bütün bunları yaparken hedefimiz daha az emisyon daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Üretmeyi hedeflediğimiz elektrikli araçla emisyonu sıfırlamak için yine önemli bir adım atmış olacağız. Sanayicilerimizin yeşile duyarlı hamleler atabilmesi için de destekler veriyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ ile doğayı kirletmeden atıkları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Çıkardığımız poşet yasası ile plastik tüketimi yüzde 75’in üzerinde azaldı. Bisiklet ve scooter kullanımını artırdık. Orman alanlarının varlığını artırdık. Ayrıca gelişmiş ülkelerin yaptığı bazı haksızlıklar var. Anlaşma ile bu haksızlıkların önüne geçip, özellikle teknoloji transferine karşı çıkan ülkelerle de mücadele edeceğiz” dedi.



Türkiye’nin zaten çevreye duyarlı olma konusunda çok büyük adımlar attığını belirten Milletvekili Akgül ise şunları söyledi:

2053’te sıfır emisyon

“Orman varlıklarının genişletilmesi, sıfır atık projeleri, yenilenebilir enerji üretimi ile daha yaşanabilir bir dünya hedefliyoruz. Dünyamız sınırları aşan bir tehlike ile karşı karşıya. Bu anlaşma ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önemli adımlar attık. Diğer ülkelere de bu konuda ki tecrübelerimizi anlatıp örnek olmaya çalışacağız. Asıl hedefimiz 2053 yılına kadar sıfır emisyon. Buna yönelik eylem planımızı hazırlamaya başladık. Bu eylem planı ile doğamızı kirleten sera gazları ile daha etkin mücadele edebileceğiz. Doğal afetlere, aşırı sıcaklıklara, orman yangınlarına sebebiyet veren küresel ısınmayı engellemek için gerekli tedbirleri alacağız. Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesini daha da ileri götürmeyi hedefliyoruz. Sıfır atık projesi bu eylem planının en önemli ayaklarındandır.”