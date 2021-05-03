İkizdere taş ocağı kimin?

Rize’nin İyidere ilçesinde yapımına başlanan lojistik merkezi için İkizdere’nin Gürdere ve Cevizlik köyü sınırları içinde bulunan İşkencedere bölgesinde açılacak taş ocağına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen toplantıya Rize Valisi Kemal Çeber, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ile ilgili kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda taş ocağının ruhsat alanının 97 hektar, nitelikli taşın bulunduğu alan 13,5 hektar olduğu ve yüklenici firma olan Cengiz İnşaat’ın 13,5 hektar alan içinde çalışıp en fazla 20 milyon metreküp taşı alındıktan sonra iş biteceği ve bölgenin ağaçlandırılacağı ifade edildi. Toplantıya katılan vatandaşlar, yetkililere çekincelerini ifade etti.

Vatandaşların taş ocağı hakkındaki kaygılarını dinleyen Yazıcı ve beraberindekiler her türlü kontrolün sağlanacağını dile getirerek ve vatandaşlara süreç hakkında bilgi verdi. Vali Kemal Çeber, toplantıda yaptığı konuşmada “Projeyle ilgili tüm bilgiler ilgili Bakanlık ve Müdürlük websitelerinde olmakla beraber, yerinde de hemşehrilerimize başlama tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılmış olsaydı, daha önce toplanıp hemşehrilerimizi bilgilendirmiş olsaydık bu olaylar olmazdı diye düşünüyorum. En azından iyi niyetli hemşehrilerimin böyle davranacağı kanısındayım" ifadelerini kullandı.

İkizdere'de doğaya zarar veriliyor mu?

Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ise taş ocağı bölgesindeki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, Cengiz İnşaat'ın yapacağı İyidere Lojistik Merkezi’nin Türkiye’nin büyük ve özellikle Karadeniz’in önemli projelerinden biri olduğunu hatırlattı. Yazıcı,"Yeşil ve doğa bizim simgesel özelliğimizdir. Buraya gelip vatandaşı tahrik etme ve provokatif amaçlı girişimlerde bulunmanın doğru olmadığını söyleyeyim" dedi.