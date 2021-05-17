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Gündem İkizdere Muhtarlığı Dernek Başkanı Orhan Baş provokasyona karşı uyardı!
Gündem

İkizdere Muhtarlığı Dernek Başkanı Orhan Baş provokasyona karşı uyardı!

CHP ve HDP'nin yanı sıra marjinal grupların kışkırttığı İkizdere olaylarıyla ilgili konuşan İkizdere Muhtarlığı Dernek Başkanı Orhan Baş, provokasyona karşı bölge halkına uyarılarda bulunarak İkizdere'deki tüm muhtarların projeye destek verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 20:54:00 - 2021-05-17 21:04:09

yeniakit.com.tr

İkizdere Muhtarlığı Dernek Başkanı Orhan Baş, beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi. Bölgede provokasyonun olduğunun altını çizen Baş, "Buradaki askerlerimizle halkı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Asker de bizim, devlet de bizim. Biz kesinlikle onlara karşıyız.” dedi.

İkizdere'de provokasyon

İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağı, CHP ve HDP’nin kışkırtması ve marjinal grupların devreye girmesi ile devlete karşı provokasyon malzemesi haline geldi. Solak medyanın da köpürttüğü İkizdere provokasyonu, halkın bölgede oynanan tehlikeyi görmesi ile farklı bir boyut kazandı.

İkizdere muhtarlarından ortak açıklama

İkizdere Muhtarlığı Dernek Başkanı Orhan Baş da yapılacak Cevizlik Taş Ocağı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Baş, “İkizdere muhtarlarımızın hepsi, İyidere’de yapılacak olan limana olumlu bakıyor. Ovit Tüneli’nin çalışması için o limanın olması gerekiyor." dedi.

Bu projenin devletin projesi olduğunu söyleyen Baş, İkizdere’deki tehlikeye dikkat çekerek, “Şu anda İkizdere’de tüm marjinal gruplar buraya toplandı. Buradaki askerlerimizle halkı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Asker de bizim, devlet de bizim. Biz kesinlikle onlara karşıyız.” ifadelerini kullandı.

Ormanları yakan PKK'yı kınamayan HDP, İkizdere'yi savunuyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin bölgede fitili ateşlemeye çalıştığını belirten Baş, “PKK, Hatay’da ormanları yaktı, HDP onları hiç kınamadı. Şu anda İkizdere’ye gelmiş doğayı savunuyormuş. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum.” şeklinde konuştu.

Baş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İkizdere halkı, devletimizin yapmış olduğu bütün projelerin arkasındadır. Şu anda bu hastalık döneminde devlet iş yapıyor, buna da mani olmamız gerçekten çok ayıp Rizeliye bu yakışmaz. Ben bütün Rizelilere şunu söylemek istiyorum; liman da,, taş ocağı da, tünel de Rizelinin."

Halk provokasyonu anlayıp devlete destek verdi

Halkı galeyana getiren insanların yalanını ortaya döken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğer 10 tane ağaç etkilenecekse yerine 100 tane ağaç ekeceğiz. 13,5 hektarlık bir alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp, 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Karaismailoğlu’nun açıklamalarının ardından önce protesto eden halk, provokasyonun farkına vararak, devlete destek verdiğini açıklamıştı.

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