İkizdere fitnesi KOÇ-TEMA işi

Yavuz Selim İstanbul

Sivas’ın Kangal ilçesinin üç bölgesinde Koç Holding’e ait Demir Export firmasının siyanürlü altın madenine sessiz kalıyorlar... İstanbul Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nın göbeğinde 1 milyon 600 bin metrekarelik arazide 58 bin ağaç kesilerek inşa edilen Koç Üniversitesi’ne ses çıkarmıyorlar... Mütevelli Heyetinde Rahmi Koç ile Ali Koç bulunuyor. Parasal destek sağlayan “Etkinlik Destekçileri” arasında Koç Holding ile Koç’a bağlı Yapı Kredi Bankası yer alıyor. Bahsini ettiğimiz tuhaf oluşum sözde çevre STK’sı geçinen TEMA Vakfı! Türkiye, TEMA’yı Gezi Parkı kalkışmasına verdiği ‘kışkırtıcı’ destekle tanıdı. Gezi’yle de yetinmediler.

Yer altı zenginliklerimizin ekonomiye kazandırılmasında, sulu tarım ve enerjimiz için hayati rol oynayan HES, JES, maden arama gibi birçok projenin karşısına “çevre” kılıfıyla dikildi. Büyük projelere karşı fitne tohumu eken Koç Holding beslemesi TEMA, son olarak İkizdere’de baş gösterdi.

Provokasyon sırası İkizdere’de

Siyanürlü altın madenine, orman talanına ses çıkarmayan TEMA, Gezi’nin ardından İkizdere provokasyonunun arkasından çıktı. Rize’yi kalkındıracak İyidere Liman Projesi’ne malzeme taşımak için oluşturulan taş ocağı üzerinden tezgahlanan provokasyonun düğmesine TEMA’nın bastığı, “taş ocağı 75 yıl faaliyette kalacak”, “100 futbol sahası büyüklüğünde olacak” yalanlarıyla yöre halkına korku saldığı tespit edildi. Sözde çevreci vakfın, “ekosistemi yok edecek”, “evler yok olacak”, “sular kirlenecek” gibi uydurma söylemlerle ilçenin hassasiyetlerini kaşıyıp ortalığı karıştırdı. Bakanlık tarafından yalanlanan bu uydurmalarla yetinmeyen Koç boynuzlu TEMA’nın “İkizdere’ye destek için yerel yönetimlere ulaşın” mesajıyla provokasyona yöre dışına taşırmaya çalıştı.

KOÇ boynuzlu TEMA’nın tahriki

“İkizdere’ye taş ocağı hiç yakışmaz, İkizdere’de derdimiz doğa, İkizdere’yi duyuyor musunuz?” sloganlarıyla ortalığı geren TEMA, 29 Nisan ve 12 Mayıs 2021’de yaptığı paylaşımlarla şu yalanları ortalığa saçtı: “İkizdere’de yapılması planlanan taş ocağı bu nadir ekosistemi yok edecek. Ağaçlar kesilecek, sular kirlenecek, bölgede yaşayan canlıların evi yok olacak... 75 yıl faaliyette kalması beklenen taş ocağı işletmesi yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde olacak... Yüz yıllardır kuş seslerinin hakim olduğu vadide bugün bir yanda kuş seslerini bastıran iş makinelerinin diğer yanda kuş seslerine sahip çıkmak isteyen İkizderelilerin sesleri yükseliyor. İkizdere halkını duyuyor ve onlara destek olmak istiyorsanız yerel yönetimlere ulaşarak görüşlerinizi aktarabilirsiniz.”

Yıl yalan, ebat yalan, yıkım yalan

TEMA’nın tezgaha sürdüğü yalanlara cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 yıl dolmadan taş ocağındaki faaliyetlerin sonlanacağını belirtip TEMA’nın “75 yıl” yalanını çürüttü. İşletmenin TEMA’nın iddia ettiği gibi 100 futbol sahası yani 71 hektar büyüklüğünde değil, 10.5 hektarlık alanda gerçekleştirileceği açıklandı. Çalışmalardan etkilenecek her bir ağacın yerine 10 ağaç ekimi projesi de şimdiden hazır. Suyun zarar göreceği, canlıların evinin yıkılacağı ise desteksiz iddialardan ibaret.

TEMA Vakfı’nın, Koç Holding’le olan bağlantısını Akit, 9 Ekim 2019’da “Koç TEMA’yı böyle susturmuş”, 10 Ekim 2019’da “TEMA’nın ipi Koç’un elinde” manşetleriyle ifşa etmişti. Koç Gezi’de de otelini çapulculara açmıştı.