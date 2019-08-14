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İkizdere Barajı 30 yerleşimin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak

Tüm maliyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanan İkizdere Barajı projesi kapsamında 30 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
İkizdere Barajı 30 yerleşimin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak

Tüm maliyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanan İkizdere Barajı projesi kapsamında 30 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı.



320 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçen İkizdere Barajı projesi kapsamında baraj civarında yer alan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı anlamında uzun yıllar yeterlilik sağlanacak. İkizdere Barajı, Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçe merkezleri ile Umurlu, Ovaeymir, Çeştepe, Tepecik, Acarlar, Osmanbükü, Işıklı, Kadıköy, Yeniköy, Şevketiye, Kuyulu, İmamköy, Erbeyli, Kardeşköy, Kocagür, Akçeşme, Dereağzı, Gerenkova, Hacıaliobası, Sandıklı mahalleleri başta olmak üzere toplam 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.



Projenin en önemli parçalarından olan Balıkköy içme suyu ana terfi istasyonu Başkan Çerçioğlu tarafından kamulaştırıldı


320 milyon TL’lik yatırım bedeli ile hayata geçen proje kapsamında İkizdere Barajının yanı sıra, Tabakhane Deresi regülatörü ile 97 bin 530 metre isale hattı, günlük 65.000 metreküp su işleme kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 10 adet içme suyu deposu ve 6 adet içme suyu terfi merkezi Aydın’a kazandırıldı. Projenin en önemli parçalarından olan Balıkköy İçme suyu Ana Terfi İstasyonunun kamulaştırma işlemi ise Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Belediye Başkanlığı döneminde şimdiki bedele göre 5.8 milyon TL yatırım bedeli ile yapıldı. Bu kamulaştırma yatırımı İkizdere barajı projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım oldu. Yine aynı şekilde yeni yapılan 65 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin imar planı da uzun mücadeleler sonucunda diğer kamu kurumlarından uygunluk görüşü alınarak Özlem Çerçioğlu tarafından gerçekleştirildi. Başkan Çerçioğlu’nun attığı bu adımlar sayesinde bugün İkizdere Barajından su verilebilmektedir.



“Şimdiye kadar 37 milyon TL ödendi”


Yapılan protokol gereği toplam 320 milyon TL’ye mal olan tesislerin tüm maliyeti İkizdere Barajı projesi kapsamında tesislerden içme suyu verildiği tarihten itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce karşılanmaya başlandı. Şu ana kadar 37 milyon TL’lik ödemesi yapılan projenin geriye kalan yatırım bedeli protokol kapsamında ödenecek.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
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