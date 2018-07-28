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İkiz bebek anneleri için tavsiyeler

Şirin mi şirin bir bebek sahibi olmak dünyanın en güzel duygusudur. Şüphesiz ki anne baba için müthiş bir mutluluğun yanında belli önlemlerle çıkabilecek muhtemel aksaklıkları giderme yollarının da düşünülmesi gereken bir durumdur.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:19
İkiz bebek anneleri için tavsiyeler

Her şeyden önce beslenme en önemli faktör. Hamilelik boyunca beslenirken diğer hamile annelere göre miktar olarak daha fazla yemeleri gerekir.

Protein ve kalsiyum eksiklikleri sık rastlanan sorunlardan. Bu nedenle beslenirken bu noktalar gözden kaçmamalı.

İkiz bebek anneleri hamilelik boyunca kabızlık sorunuyla baş etmek zorunda kalırlar. Bu sorunu en alt seviyede yaşamak için bol su tüketmeye dikkat etmeliler.
Demir eksikliği yaşamamak için her gün yumurta tüketilmeli.

Ayrıca et, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler bolca tüketilmeli.

Yine demir desteği için çay ve kahveden uzak durmalı.

Takviye olarak mutlaka C vitamini kullanılmalı. Üstelik C vitamini kullanımı demir emilimini de destekler.

28. haftadan sonra kalsiyum ihtiyacı artar. Özellikle bu tarihten sonra takviye olarak alınmalı. Annenin kaybettiği kalsiyumu yerine koymaması daha sonra kemiklerine telafi edilmez hasarlar verir.

Anne omega – 3 yağ asidine ikiz bebekleri için fazlasıyla ihtiyaç duyar. Bu nedenle bol bol balık tüketmelidir.

Civa yönünden daha masum olduğu için küçük balıklar tercih edilmeli. Yine yumurta da omega – 3 içerir. Tüketilmesi önemlidir.

Su sadece kabızlık için değil erken doğum riskini azaltmak için de şarttır. Gün içinde bol bol su içilmeli.

İkiz bebek hamileliklerinde anne kendini çok yorgun hisseder. Günlük yaşamına normal şartlarda devam edebilmek için uzun uzun istirahat etmelidir.

İkiz bebeklere hamile olmak demek normal hamilelerden iki kat fazla kilo alınacak anlamına gelmez. Hamilelik 16 – 20 kilo arasında tamamlanmalı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:19
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