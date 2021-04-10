İkiyüzlülüğün böylesi! AK Parti'deyken 'Saygıdeğer' ayrılınca 'Diktatör'

2019 yılında, AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden ardından da DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Diktatör' ithamında bulundu.

İtalyan Başbakanı örnek aldı

Bilindiği üzere geçtiğimiz gün İtalya Başbakanı Mario Draghi, haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'Diktatör' ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği olay sonrası DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da İtalyan başbakanı örnek aldı. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. Yeneroğlu, "TDK sözlüğüne göre diktatör (1) bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan (2) zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıyla var. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddia ettirmek de diktatörlüğün teyididir. Yoksa sadece İtalyan Başbakanı söyleyince mi rahatsız oluyorsunuz?" dedi.

İstifa ederken ne demişti?

Ancak Yeneroğlu AK Parti'den istifa ederken, bugün 'diktatör' dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta ‘Sayın’ diye girişi yaparak “Saygıdeğer" diye devam ederek "Affınıza sığınarak yüksek saygılarımı arz ederim" diyerek hitap etmişti. Yeneroğlu'nun istfa mektubundaki sözleriyle bugünkü sözleri arasındaki fark ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı.