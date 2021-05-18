  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...

BM'ye kritik çağrı: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurun

İşgalci İsrail, evini yıktı! Gözyaşlarını saklamaya çalışan çocuk boğazları düğümledi!

Siyonistler zalimlikte sınır tanımıyor! Sorsan soykırıma uğramış mazlumlar

Demokratlarda Filistin çatlağı

'Sultan Abdülhamid'in vasiyetini uyguluyoruz' diyen Filistinli aktivist Türkiye'ye çağrı yaptı!

Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

Terör devleti İsrail'e sert uyarı: Saldırıları durdurmazsanız Tel Aviv’i yine vururuz!

Hamas İsrail’in istihbarat üssünü vurdu
Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde önemli gelişme
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz!
Gündem İkiyüzlü Belçika!
Gündem

İkiyüzlü Belçika!

PKK, DHKP-C ve FETÖ firarilerinin sığınağı haline gelen Belçika, yıllardır Türkiye’nin hiçbir iade talebine cevap vermezken, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen bir toplantıda, kâğıda basılı Türk bayrağını yırtan Neonazi Altın Şafak üyesi Yunan Milletvekili İoannis Lagos’u Atina’ya iade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:35:00 -
İkiyüzlü Belçika!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

PKK, DHKP-C ve FETÖ firarilerinin sığınağı haline gelen Belçika, yıllardır Türkiye’nin hiçbir iade talebine cevap vermezken, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen bir toplantıda, “Burada göçmenlerin haklarını konuşuyorsunuz. Yunan halkının hakkını kim savunacak? Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Sizin yaptığınız tek şey ise, bize akın akın göçmen gönderen Türkiye’nin saçlarını doğru yönde okşamak. Ve bu Türk bayrağı kanla yıkanmış bir bayrak” diyerek kâğıda basılı Türk bayrağını yırtan Neonazi Altın Şafak üyesi Yunan Milletvekili İoannis Lagos’u Atina’ya iade etti.

“Yanlışlarını düzeltmeleri için sabırla bekliyoruz”

Belçika ve birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’ye uyguladığı çifte standarda ilişkin konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, geçmişte savaştığımız ve hezimete uğrattığımız toplumların hâlâ Türkiye’ye karşı bir savaş verdiğini belirterek, “Burada özellikle Belçika değil neredeyse bütün Avrupa ülkeleri terörü Türkiye’ye karşı bir maşa olarak kullanıyor. Teröristlerin iade edilmesi için yapılan başvurularda ABD, Almanya, Yunanistan, Belçika ve Fransa gibi ülkeler son zamanlarda bizi en fazla uğraştıran ülkeler oldu. Bu durumda maalesef ikili ilişkilerimizi derinden yaralarken, hak, hukuk, insan hakları gibi söylemlerde bulunan ülkelerin bu görüşlerinde samimi olmadıkları, söz konusu söylemleri uygulama aşamasına geldikleri zaman etik dışı davranışlar sergilediklerini görüyoruz. Biz söz konusu devletlerin yapılan yanlışları düzeltmeleri için sabırla bekliyoruz. Biz haklı olduğumuz konularda düşüncelerimizi açık açık söylemekten çekinmiyoruz. Umarım yanlışlarını en kısa zamanda anlayıp doğru yola girerler. Dünya’nın tamamına zarar veren terör örgütlerin çökertilmesi için gerekli işbirliğine yanaşırlar. Milletimizin içi rahat olsun Türkiye her masada gerekeni yapıyor. Malum bu tarz konularda Avrupa ülkeleri Türkiye’yi dışlarken birbirinin sırtını sıvazlamaktan geri durmuyorlar. Biz NATO müttefiki olsak da konu Türkiye olduğu zaman yalnız bırakılıyor. Ancak, ‘Yunanistan bile teröristini alıyor, Türkiye alamıyor’ gibi bir düşünce oluşmasın. Biz kendi menfaatlerimiz doğrultusunda adımlar atıyoruz. Geçmişte savaştığımız, hezimete uğrattığımız toplumlar bunlar. Her ne kadar müttefik gibi görünsek de, savaşlar bitmiş olsa da bir şekilde Türkiye’ye karşı savaş devam ediyor. O yüzden biz temkinli ve sakin yaklaşıp günü gelince gerekeni yapıyoruz” dedi.

Türkiye güçlendikçe Batı ikiyüzlü olmaya devam edecek!

Birçok terör örgütü üyesinin sırf Türkiye’ye karşı gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı koruma altına alındığını ifade eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da, “Tüm Avrupa’nın nasıl teröristleri beslediğini, onlara kol kanat gerdiğini görüyoruz. Bu tutumları 80’li yıllardan beri devam ediyor. Bunlar ASALA militanlarından tutumda günümüzde FETÖ üyelerini, PKK üyelerini, DHKP-C üyelerini sırf Türkiye’ye karşı eylemlerinden dolayı karşılıksız besliyorlar. Biz onlara her seferinde somut delillerle gidiyoruz ancak hep bir bahaneleri var. Bugün Yunanistan kendi istediğini anında alırken Türkiye hep bekleyen taraf oluyor. Bu da bu ülkelerin birbirlerini nasıl koruduğunu ve Türkiye’ye karşı besledikleri nefreti gösteriyor. Biz hukuki yollardan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kendi ülkemizde hiçbir teröristi barındırmayız. Bu son hadise bize bir kez daha Avrupa’nın nasıl terör sevici olduğunu, işine geldiği gibi davrandığını, Türkiye’ye karşı nasıl çifte standart uyguladığını gösterdi. Bu ikiyüzlü tavırları Türkiye kendi bölgesinde güçlendikçe devam edecektir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?
Teknoloji

WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp kişilerim dışında kimse gruba ekleyemesin | WhatsApp, gizlilikle ilgili bazı ayarlarda değişikliğe gitti. Bu değişikliklerden biri ..
'Sultan Abdülhamid'in vasiyetini uyguluyoruz' diyen Filistinli aktivist Türkiye'ye çağrı yaptı!
Gündem

'Sultan Abdülhamid'in vasiyetini uyguluyoruz' diyen Filistinli aktivist Türkiye'ye çağrı yaptı!

İşgalci İsrail'e karşı Kudüs'ü koruyarak Sultan Abdülhamid’in vasiyetini uyguladıklarını belirten Filistinli aktivist Musa Hicazi, Mehmetçik..
O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun
Dünya

O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay