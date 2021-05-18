İkiyüzlü Belçika!

Oğuzhan Gültekin Ankara

PKK, DHKP-C ve FETÖ firarilerinin sığınağı haline gelen Belçika, yıllardır Türkiye’nin hiçbir iade talebine cevap vermezken, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen bir toplantıda, “Burada göçmenlerin haklarını konuşuyorsunuz. Yunan halkının hakkını kim savunacak? Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Sizin yaptığınız tek şey ise, bize akın akın göçmen gönderen Türkiye’nin saçlarını doğru yönde okşamak. Ve bu Türk bayrağı kanla yıkanmış bir bayrak” diyerek kâğıda basılı Türk bayrağını yırtan Neonazi Altın Şafak üyesi Yunan Milletvekili İoannis Lagos’u Atina’ya iade etti.

“Yanlışlarını düzeltmeleri için sabırla bekliyoruz”

Belçika ve birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’ye uyguladığı çifte standarda ilişkin konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, geçmişte savaştığımız ve hezimete uğrattığımız toplumların hâlâ Türkiye’ye karşı bir savaş verdiğini belirterek, “Burada özellikle Belçika değil neredeyse bütün Avrupa ülkeleri terörü Türkiye’ye karşı bir maşa olarak kullanıyor. Teröristlerin iade edilmesi için yapılan başvurularda ABD, Almanya, Yunanistan, Belçika ve Fransa gibi ülkeler son zamanlarda bizi en fazla uğraştıran ülkeler oldu. Bu durumda maalesef ikili ilişkilerimizi derinden yaralarken, hak, hukuk, insan hakları gibi söylemlerde bulunan ülkelerin bu görüşlerinde samimi olmadıkları, söz konusu söylemleri uygulama aşamasına geldikleri zaman etik dışı davranışlar sergilediklerini görüyoruz. Biz söz konusu devletlerin yapılan yanlışları düzeltmeleri için sabırla bekliyoruz. Biz haklı olduğumuz konularda düşüncelerimizi açık açık söylemekten çekinmiyoruz. Umarım yanlışlarını en kısa zamanda anlayıp doğru yola girerler. Dünya’nın tamamına zarar veren terör örgütlerin çökertilmesi için gerekli işbirliğine yanaşırlar. Milletimizin içi rahat olsun Türkiye her masada gerekeni yapıyor. Malum bu tarz konularda Avrupa ülkeleri Türkiye’yi dışlarken birbirinin sırtını sıvazlamaktan geri durmuyorlar. Biz NATO müttefiki olsak da konu Türkiye olduğu zaman yalnız bırakılıyor. Ancak, ‘Yunanistan bile teröristini alıyor, Türkiye alamıyor’ gibi bir düşünce oluşmasın. Biz kendi menfaatlerimiz doğrultusunda adımlar atıyoruz. Geçmişte savaştığımız, hezimete uğrattığımız toplumlar bunlar. Her ne kadar müttefik gibi görünsek de, savaşlar bitmiş olsa da bir şekilde Türkiye’ye karşı savaş devam ediyor. O yüzden biz temkinli ve sakin yaklaşıp günü gelince gerekeni yapıyoruz” dedi.

Türkiye güçlendikçe Batı ikiyüzlü olmaya devam edecek!

Birçok terör örgütü üyesinin sırf Türkiye’ye karşı gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı koruma altına alındığını ifade eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da, “Tüm Avrupa’nın nasıl teröristleri beslediğini, onlara kol kanat gerdiğini görüyoruz. Bu tutumları 80’li yıllardan beri devam ediyor. Bunlar ASALA militanlarından tutumda günümüzde FETÖ üyelerini, PKK üyelerini, DHKP-C üyelerini sırf Türkiye’ye karşı eylemlerinden dolayı karşılıksız besliyorlar. Biz onlara her seferinde somut delillerle gidiyoruz ancak hep bir bahaneleri var. Bugün Yunanistan kendi istediğini anında alırken Türkiye hep bekleyen taraf oluyor. Bu da bu ülkelerin birbirlerini nasıl koruduğunu ve Türkiye’ye karşı besledikleri nefreti gösteriyor. Biz hukuki yollardan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kendi ülkemizde hiçbir teröristi barındırmayız. Bu son hadise bize bir kez daha Avrupa’nın nasıl terör sevici olduğunu, işine geldiği gibi davrandığını, Türkiye’ye karşı nasıl çifte standart uyguladığını gösterdi. Bu ikiyüzlü tavırları Türkiye kendi bölgesinde güçlendikçe devam edecektir” ifadelerini kullandı.