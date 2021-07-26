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Dünya İkiyüzlü ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı!
Dünya

İkiyüzlü ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı!

Suriye'de teröristleri besleyen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısı nedeniyle "üzüntü duyduklarını" açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 23:49:00 -
İkiyüzlü ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısı nedeniyle mesaj yaymladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk birliklerinin El-Bab yakınlarında saldırıya uğradığı haberini almaktan üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden iki askerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."

2 şehit, 2 yaralı var

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz'da bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.

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