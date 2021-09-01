İkitelli'deki yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı

İstanbul İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta meydana geldi.

Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamalar oldu

Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havadan destek istendi

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yüzlerce araç kullanılmaz hale geldi

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul İtfaiyesinin yangına ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale ettiği bildirildi.

Yangının ilk çıktığı sırada müdahale etmeye çalışan bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Büyük patlamalar oldu

Sanayi sitesi çalışanlarından görgü tanığı Nurullah Tatar, yangının başında olay yerine ilk geldiklerinde burada 7 kişinin bulunduğunu anlatarak, sonrasında çok fazla insanın olay yerine geldiğini söyledi.

Olay yerinde patlamaların da yaşandığını dile getiren Tatar, "Her bir patlamada sanki büyük bir benzin tankeri patlamış gibi oluyor. Gökyüzüne duman ve ateş yükselmeye başladı." dedi.

Tatar, yangının önce bir blokta başladığını belirterek, hemen önlem alındığını ancak yangının rüzgarın etkisiyle diğer bloklara sıçradığını kaydetti.

Yangın kontrol altında

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.