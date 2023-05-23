İkisi de 43 yaşında TBMM’ye girdi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

28 Mayıs’tan sonra Yeniden Refah Partisi’nin nasıl bir yol izleyeceğini de anlatan Bekin, “Cumhurbaşkanımızın her zaman teşkilatçılık yönünü takdir ediyorum. İkinci tur için de kendisinde ayrı bir özgüven görüyoruz. Batılı ülkeler, medyası, aydınları, yazar çizerleri, hepsi Millet İttifakı’nın kazanacağı şeklinde yorumlar yapıyordu. Fakat tam tersi oldu. Büyük hayaller kuran muhalefet yüzde 44,5'te kalarak moralman çöktü. İkinci tur da hesap kitaptan çok siyasi öngörünün gücüne göre şekillenecek. Ve bunda da cumhurbaşkanının açık ara yüzde kazanacağını düşünüyorum” dedi.

AK Parti’nin oylarını almadık

Saadet Partisi’nden Yeniden Refah Partisi’ne oy kaymalarının olduğunu dile getiren Doğan Bekin, “CHP’ye oy vermeyeceklerini ifade edenler de oldu. Ancak AK Parti’den bir oy kayışının olduğunu düşünmüyoruz. Büyük ölçüde kendi oylarımızı konsolide ettik. Şöyle ki; biliyorsunuz yaptığımız 2. Büyük Olağan Kongremizi 65 bin kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla yapmıştık. Cumhuriyet tarihinin en büyük kongresiydi. Bunu oy oranlarına havale ettiğinde zaten yüzde 3’e tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.

Bugün bütün İslam Coğrafyasının Türkiye’nin ayakta durmasını temenni ettiklerini vurgulayan Bekin şu ifadeleri kaydetti:

Filistin'in Türkiye'ye duası

“Türkiye’de yanlış politikalar olmaması için de dua ediyorlar. Kudüs imamıyla telefon görüşmesi yaptım. Daha önce kendisi de açıklamıştı bunu; Kudüs’te Mescid-i Aksa ’da iki sefer dua edildi. Bir Türkiye için bir de 1948’de İsrail Devleti kurulmadan önce. Bütün Filistinliler altınlarını, bileziklerini, yüzüklerini, her şeyini getirip orada bir havuzda topluyorlardı. Şimdi bizim Türkiye’de deprem olduğu vakit, o Filistinli kardeşlerimizin eşleri, çocukları, kızları hepsi Mescid-i Aksa ’ya doldu ve bütün ziynet eşyalarını depremzede kardeşlerimiz için vererek destek oldular. İkrime Bey şöyle ifade ediyor: ‘Bu Filistin tarihinde ikinci sefer yaşanan bir olaydır. Çünkü Türkiye'nin hiçbir şekilde zarar görmemesi için hepsi hayır duası ediyorlar. Türkiye’nin kendi istikameti üzerinde kendi milli ve yerli politikalarıyla devam etmesi en büyük arzumuzdur.”

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