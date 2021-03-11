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Eğitim İkinci üniversite okuyan yatay geçiş yapabilir mi?
Eğitim

İkinci üniversite okuyan yatay geçiş yapabilir mi?

İkinci üniversite okuyan yatay geçiş yapar mı? İkinci üniversite kapsamında okuyanlar yatay geçiş yapabilir mi? soruları ikinci üniversite okuyan ya da okuyan isteyenlerce merak ediliyor. Üniversiteleri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde okuyanlar ikinci Üniversite okuyanlar yatay geçiş ile örgüne geçme hakkının olup olmadığını sorguluyor. Peki ikinci üniversiteden örgüne geçiş olur mu? AÖF yatay geçiş kimler yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 17:23:00 - 2021-03-11 17:28:37
İkinci üniversite okuyan yatay geçiş yapabilir mi?

Anadoulu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde İkinci Üniversite okuyan öğrenci yatay geçiş ile örgün öğretime geçebilir mi? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/12/2016 tarih ve 75850160-302.01.06-80321 sayılı yazısı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvurularını kabul sırasında Üniversiteleri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusundaki yazısı 14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu talep uygun görülmemiştir. Bu nedenle İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.

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