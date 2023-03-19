İkinci travmayı yaşadık! Eskişehir'de başörtülü öğrencinin ailesi ilk kez konuştu

Eskişehir'de 'Burada başörtülü öğrenci yok. Zorlanırsın" diyerek, 28 Şubat'çı zihniyetle depremzede öğrenciyi okula almayan okulun yankıları sürüyor. Başörtülü olduğu için ayrımcılığa maruz kalan depremzede aile ilk kez konuştu.

Ailenin şikâyeti üzerine CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okulları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı idari soruşturmanın ardından Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın suç duyurusuyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.



"ÖNCE ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜK"

T.N.İ.'nin ağabey M.İ.; ablası, yeğenleri dahil birçok yakınını kaybettiklerini belirterek; yeniden normal bir hayata dönmek için Eskişehir'e geldiklerini anlattı. Ağabey M.İ., Antakya'da Kız İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kardeşini, Özel Çağdaş Okullarına nakil yaptırmak için okul müdürü ile görüştüklerini aktardı. Okul müdürünün önce şaka yaptığını düşündüklerini söyleyen M.İ., "Ciddi olabileceğini düşünmedik. Biz önce üniformadan bahsediyor sandık. Sonra baktık ki ciddi ciddi başörtüsüne dil uzatıyor, kıyafetine laf ediyordu. Daha fazla polemiğe girmeden oradan ayrıldık" ifadesini kullandı.



"KIZ KARDEŞİM PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR"

M.İ., "Birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Psikolojik sorun yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımızı sarmaya geldik. Çocuklar, depremin şokunu atlatıp okula gitsin, geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu zihniyet bu dönemde hâlâ nasıl sürüyor anlamış değiliz" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan mağdur edilen öğrenci T.N.İ., yaşananların ardından Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi.

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