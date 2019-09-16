İkinci S-400 sevkiyatı bomba etkisi yaptı: Yunanistan artık stratejik bir rehine

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye’nin Rusya ve Çin’den sonra S-400’e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Yunanistan merkezli gazete, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı attı.



Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, “Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır.” satırlarına yer verdi.

Bölgedeki bütün ülkeleri kapsayabilir

S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:



Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya’nın bir kısmı, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, Irak, İran

Stratejik rehine

Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, “Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'u işaret ettiler

Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.



İkinci set S-400’lerin koyulacağı yer için İstanbul’u işaret eden haber, “S-400’ün Küçük Asya’nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir.” satırlarıyla sona erdi.