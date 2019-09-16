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İkinci S-400 sevkiyatı bomba etkisi yaptı: Yunanistan artık stratejik bir rehine

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci kısım teslimatı Yunanistan'da ses getirdi. Konuyla ilgili Yunan basınında, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı atıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:42
İkinci S-400 sevkiyatı bomba etkisi yaptı: Yunanistan artık stratejik bir rehine

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye’nin Rusya ve Çin’den sonra S-400’e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Yunanistan merkezli gazete, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı attı.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, “Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır.” satırlarına yer verdi.

Bölgedeki bütün ülkeleri kapsayabilir

S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:

Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya’nın bir kısmı, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, Irak, İran

Stratejik rehine

Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, “Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'u işaret ettiler

Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.

İkinci set S-400’lerin koyulacağı yer için İstanbul’u işaret eden haber, “S-400’ün Küçük Asya’nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir.” satırlarıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:42
  1. İstanbul
  2. Türkiye Millî Savunma Bakanlığı
  3. S-400 sistemi
  4. Ege Denizi
  5. Doğu Akdeniz
  6. Yunanistan
  7. Bulgaristan
  8. Kıbrıs Adası
  9. Romanya
  10. Kırım
  11. Rusya
  12. Gürcistan
  13. Azerbaycan
  14. Ermenistan
  15. Lübnan
  16. Suriye
  17. Irak
  18. İran

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