İkinci kez Süper Lig'e tutunamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmadı

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirerek sezona iddialı başladı.

Özdilek yönetiminde oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Erzurum temsilcisi, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Mehmet Özdilek takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir de alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.

Mavi beyazlı ekipte 13. haftadaki Beşiktaş deplasmanında yaşanan 4-0'lık yenilgiden sonra da Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı.

Takıma en çok galibiyeti Mesut Bakkal getirdi

Hüseyin Çimşir'in ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlayan mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonu içinde üçüncü teknik direktörü takımın başına getirmiş oldu.

Devre arası birçok futbolcunun biletini kesen Erzurumspor, ligde kalma adına Aatif Chahechouhe ve Manuel Da Costa gibi oyuncuların yanı sıra 10 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Bakkal yönetiminde ilk maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, 11 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

Mavi-beyazlı ekip, Bakkal ile uzun süren puan hasretine son vermiş olsa da zaman zaman alınan yenilgi ve beraberlikler nedeniyle düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı.

Takıma en çok galibiyet getiren teknik direktör Bakkal, 16 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi alarak 18 puan toplayabildi.

Son olarak ligin 31. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı maçtan 3-1 yenilgiyle dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu yenilgi sonrasında Bakkal ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İsmail Kartal ile maça dahi çıkamadı

Ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada teknik direktör İsmail Kartal ile masaya oturan Erzurum temsilcisi, tecrübeli teknik adamla Antalya'daki kampında 5 antrenmana çıktı.

Daha sonra Kartal'dan gelen talep üzerine sözleşmeyi fesheden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hiç maça çıkmadan 4'üncü teknik direktörü ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Ligde tutunma adına arayışa koyulan mavi-beyazlı ekip yöneticileri, ligin bitmesine 10 hafta kala teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Yılmaz Vural ile tarihinde bir ilki gerçekleştirse de düşmekten kurtulamadı

Vural yönetiminde Yukatel Denizlispor, Helenex Yeni Malatyaspor ve Gaziantep ile oynadığı maçları kazanarak tarihinde ilk defa üst üste 3 kez galibiyet alıp umutlarını yeşerten Erzurumspor, geride kalan haftalarda ise bu seriyi sürdüremedi.

Ligin 40'ıncı haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak ligde kalma adına önemli bir yara alan Erzurumspor, Vural ile çıktığı maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala Vural'ın da sözleşmesini karşılıklı fesheden Erzurumspor, son haftayı Aytemiz Alanyaspor maçını 3-2 kazansa da hem son haftayı BAY geçmesi hem de Başakşehir-Kayserispor maçından beklenen sonucun gelmemesiyle ligden düşmesi kesinleşti.

2020-2021 sezonunda 5 teknik direktörden de isteneni alamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çıktığı 40 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik 20 yenilgi alarak 40 puan toplayabildi.