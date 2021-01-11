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Spor İkinci kez koronavirüse yakalanmıştı! Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması
Spor

İkinci kez koronavirüse yakalanmıştı! Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testi negatif sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:26:00 -
İkinci kez koronavirüse yakalanmıştı! Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın son günlerinde ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da Kovid-19 testinin negatife döndüğü aktarıldı.

Öte yandan futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve idari personeline uygulanan Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

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