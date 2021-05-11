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Ekonomi İkinci fuar 10-13 Kasım’da! SAHA EXPO’yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti
Ekonomi

İkinci fuar 10-13 Kasım’da! SAHA EXPO’yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti

SAHA İstanbul’un geleneksel savunma sanayi fuar konseptine yeni bir soluk getirdiği, sektörün birçok firmasının ağırlandığı SAHA EXPO, yoğun ilgiyle kapılarını kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:10:00 -
İkinci fuar 10-13 Kasım’da! SAHA EXPO’yu 115 bini aşkın kişi ziyaret etti

Sektörün sanayicileri, teknoloji geliştiricileri ve ürün almak isteyen yerli, yabancı alım heyetlerini bir araya getiren fuarı, 98 bini yerli, 17 bini yabancı olmak üzere 115 bini aşkın kişi ziyaret etti. 290 firmanın 536 ürününü üç boyutlu olarak tanıttığı fuarda 32 bin 832 B2B görüşme yapıldı. Türkiye’nin savunma gücünün sanal dünyaya taşındığı SAHA EXPO’da, ilk gün 102 firma 3D ürün sergiledi. Bu sayı yoğun ziyaretçi katılımıyla birlikte 290’a ulaştı. Yine ilk gün 355 sergilenen ürün sayısı da 536’ya yükseldi.

Iş birlikleri gerçekleştirdik

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul öncülüğünde gerçekleşen fuarla Türkiye’nin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisinde yerli üretim potansiyelini dünyaya gösterme şansını yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Fuarımız son derece yoğun bir ziyaret aldığından dolayı 9 Nisan olan bitiş tarihini 9 Mayıs’a kadar uzattık. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Kıta Afrikası, Uzak Doğu, Ukrayna, Rusya gibi savunma sanayisinin önemli aktörlerinden birçok firma ve devlet temsilcisi fuarımızı ziyaret etti. Savunma sanayisinde sektör oyuncularının ürettiği ve daha önce hiçbir yerde tanıtılmayan ürünleri fuarımızda görücüye çıkardık. Fuarımızla milli teknoloji hamlemize önemli katkılar sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirdik. Kümelenmemizin sektöre ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkılarını artıran etkinliklerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” İlki 2018 yılında gerçekleştirilen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın ikincisi 10-13 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Fuar, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerini, tedarikçileri ve bu sektörlerde yer almak isteyen firmaları bir araya getirecek. 2018’e göre 5 kat daha büyük alanda gerçekleştirilecek, uluslararası pek çok anlaşmanın yapılacağı fuara, Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan dahil birçok ülkeden ziyaretçi ve alım heyeti katılacak.

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