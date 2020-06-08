İkinci elde satıcı pusulayı şaşırdı alıcılar kapıdan dönüyor

Enflasyonun altında belirlenen vade farkı oranlarıyla alım maliyetlerinin cazip hale gelmesi, vatandaşları konut projelerine yönlendirdi. Uzun zamandır sessiz kalan satış ofisleri bir haftada dolup taştı. Seçeneklerin çok olmasının etkisiyle satışlar da yükselişe geçti. Özellikle Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen projelere teveccühün daha çok olduğu görüldü.

Bu kadarına da el insaf!

Pandemi sonrası ekonominin canlanması için açıklanan 20 destek paketinden sonuncusu olan ve 5 kamu bankasının yürüttüğü dört ayaklı kampanyalı satışlar piyasalara moral verdi. Öncelikle gayrimenkul sektörünün yeniden ayağa kalmasına neden olacak adımlar, vatandaşlar kadar sektör temsilcilerini de memnun etti. Ancak ikinci el konut satışlarında vatandaş ‘tok satıcı’ ile emlakçıların arasında kaldı. Örneğin mayıs ayında Bahçeşehir’de 265 bin liradan ilana çıkılan bir daire için randevu talebinde bulunulduğunda ‘ Artık bu fiyat olmaz, 285 bin olsun’ diyen ev sahibinin kapısına gidildiğinde ‘ 285 bin de olmaz, 300 bin lira istiyorum’ şeklinde güncellemeler yapması, ev sahibi olma niyetinde olan vatandaşların iştahını kesiyor. Bu hafta sonu ziyaret ettiğimiz 10’a yakın emlak ofisinde benzer gelişmelere şahit olduk.

Emlak Konut’un resmi sitesine bakın

Öte yandan; Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen projelerin stoklarında yer alan daireleri satışa çıkarak şirketler fiyat güncellemesinden kaçındığı halde, yine aynı projelerdeki dairelerin ikinci el satışlarında Emlak Konut GYO’nun marka değerini kullanmaya kalkarak haksız kazanç elde etmeye çalışanların olduğunu gözlemledik. Konuyla ilgili görüşlerini Yeni Akit’le paylaşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Bizim bünyemizde yer alan daireler geçmiş kampanyalarda alıcı bulmuştu. Bu defaki kampanyada çözüm ortaklarımıza yardımcı olmak istedik. Fiyat listeleri web sayfamızda ilan edildi. Vatandaşların, Emlak Konut adına satış yapan ofislerde fahiş fiyatlarla karşılaşması ihtimali yok.

Bizim adımızı kullanarak fahiş fiyattan satışlarla karşılaştıklarında bizleri bilgilendirsin” çağrısında bulundu.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da yaptığı değerlendirmede, “Henüz konut fiyatlarındaki artışları ölçmek mümkün değil, ama bu hareketlilik bölgelere göre değişkenlik gösterse de yüzde 10-25 arası bir fiyat artışı yaşanacağı söylenebilir. Özellikle yabancıların alım yaptığı Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir civarında fiyatlarda gerileme yok, yer yer yüzde 7-10 artış görüyoruz. Bağdat Caddesi ve civarından satışlarda hız var ama fiyat artışı henüz rakam söylenecek seviyede değil. Önümüzdeki dönemde artış görüyoruz” dedi.