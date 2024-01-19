İkinci elde fiyat kapışması Pazarın kilidini bu araçlar açacak

Dünyada giderek yaygınlaşan elektrikli araç kullanımı, Türkiye’de de paralel şekilde ilerliyor. Elektrikli araçların tüm otomotiv pazarında her geçen gün payını artırmasıyla, ikinci el stokları yeteri kadar yaygınlaşmasa da yer bulmaya başladı.

Pazar payı artıyor

2023 yılında 72 bin 179 satış adedi ile bir önceki yıla göre yüzde 844’lük artış gösteren elektrikli araç satışları, pazarda yüzde 7,5’lik paya sahip oldu. Hibrit araçlar ise 104 bin 804 satış adedi ile pazardaki yerini yüzde 10,8’e çıkardı.

“Hibrit araçlar kilit rol üstlenecek”

Henüz çok yeni olmasından kaynaklı elektrikli araçlar için müşterilerde hızlı araç değişimlerine rastlanmadığını belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Ancak gün geçtikçe bilgi almak için yapılan başvuru sayılarında artışlar görülüyor. İçten yanmalı motor ile elektrikli motorun bir kombinasyonu olarak karşımıza çıkan hibrit araçlar, kullanıcılar nezdinde daha fazla tercih ediliyor. Elektrikli araçlardaki soru işaretlerine cevaplar netleşinceye kadar elektrikli araçlara geçiş süresince hibrit araçların kullanımındaki artış dikkat çekmeye devam edecektir” dedi.

105 bine yakın satış

2. el araç pazarındaki hibrit araçların satış rakamlarına dikkat çeken Melih Mutlu, “2023 yılında 2. el pazarında toplamda 104 bin 804 hibrit araç satışı gerçekleşmiştir.” dedi. Mutlu “Şu an ikinci el pazarındaki elektrikli araçların stok durumuna baktığımızda satıştaki araçların yalnızca yüzde 5’lik bir oranı oluşturduğunu görüyoruz. Üretimdeki yüksek maliyet, kapsayıcı ve hızlı şarj altyapısının yaygınlaşmaması gibi konular sebebiyle elektrikli araç pazarına biraz daha mesafeli bir yaklaşım söz konusu." dedi.

Otomobil ikinci el pazarında elektrikli araç ile hibrit araç arasında ise fiyat karşılaştırması ön plana çıkarken özellikle fiyat maliyet analizi yapan vatandaşlar elektrikli ile hibrit tercihinde fiyat skalasını baz alıyor.

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