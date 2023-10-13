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Otomotiv "İkinci elde" bekleme dönemi mi? Yeni indirimler gelir mi?
Otomotiv

"İkinci elde" bekleme dönemi mi? Yeni indirimler gelir mi?

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:22:00 - 2023-10-13 12:22:49
"İkinci elde" bekleme dönemi mi? Yeni indirimler gelir mi?

Otomobil piyasasında alıcılar beklemeye geçmiş durumda. Markalar kampanya startı verirken yeni indirimlerin olup olmayacağı da merak konusu.

Otomobil satışlarında bu yılın temmuz ayından itibaren daralmanın yaşanması önemli bir eşik teşkil etti. Sıfır araçlarda bulunulurluk sorununun çözülmesi, stokçuluğun bitme aşamasına gelmesi ve galerilerde araçların boy göstermesiyle fiyatlar eski bandına inmiş görünüyor. Bu iniş büyük rakamlar olmasa da sektöre pozitif psikoloji olarak yansıdı.

Otomobil temin etmek isteyen vatandaşların ikinci ele olan ilgisi azalırken otomobil markaları da bilhassa geçen aydan başlamak üzere kampanyalarına yeniden start vermiş durumdalar.

Kabul edilebilir seviye mi?

Otomobil almak isteyenler eylül sonu ve ekim başında başlatılan kampanyaların kasımda yoğunlaşarak yıl sonuna kadar süreceği kanaatinde. Keza önemli markalarda ciddi indirimler gerçekleşti. Otomotiv sektör temsilcileri ise yaptıkları değerlendirmede 2024 yılında kampanyaların devam edeceği, pazarın daha stabil bir hal kazanacağı ve vatandaşın da ikinci elden ziyade sıfır araçlara yöneleceği kanaatinde. Vatandaşlar ikinci elde beklemeye geçerken fiyatlarda da yaprak kımıldamamaya başladı. Üstüne markaların kampanyaları eklenince ikinci el bir nevi "ölü sezon" görünümüne büründü.

Yeni indirimler gelir mi?

Otomotiv sektöründe "yaprak kımıldamayan" dönemin aşılmakta olduğuna vurgu yapan otomotiv uzmanları da 2024 yılı için daha umutvar olunması gereken bir dönem olacağını hatırlatıyorlar. Araç kampanyalarının sıkı takip edilmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar yeni indirimlerin de gelebileceği öngörüsünde bulunuyor. 

Ekim ayından itibaren kampanyaların artış göstermesi otomobil almak isteyen vatandaşlara da bir nevi umut olmuştu. Pazar paylarını artırmak için özellikle yıl sonuna doğru kampanyaların artması beklentisi var.
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