İkinci el telefon satışında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre ikinci el telefon ile tabletlerin ambalajlarında, etiketlerinde, reklamlarında, ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak.

Öte yandan; ikinci el cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.