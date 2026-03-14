İkinci el otomotivde dikkat çeken hamle! 2PLAN’dan yeni bayilik anlaşması

Türkiye’de ikinci el otomotiv sektörüne yenilikçi ve kurumsal bir yaklaşım kazandıran 2PLAN, “yeni nesil bayilik” modelini sektörün dinamik paydaşlarıyla büyütmeye ve Türkiye’nin dört bir yanına kurumsal güven taşımaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2PLAN, otomotiv sektöründeki deneyimi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan GT Cars ile bayilik anlaşması gerçekleştirdi. İstanbul Terminal Etiler’de düzenlenen törende, 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ile GT Cars Şirket Yetkilileri Mehmet Büyükkeleş ve Ebubekir Kepenek ile anlaşmayı imzaladılar.

Gerçekleştirilen bu stratejik iş birliğiyle GT Cars’ın operasyonel gücü, 2PLAN’ın kurumsal ikinci el vizyonu ve yeni nesil bayileşme modeliyle birleşti. 2PLAN, attığı yeni adımlarla Türkiye genelinde güvenilir ve standartları yüksek bir ikinci el ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

“Güven ve doğru değerleme ile büyüyoruz”

2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2PLAN olarak sektörde benimsediğimiz doğru değerleme ve mutlak güven prensiplerini, İstanbul Haramidere’de hayata geçirdiğimiz yeni noktamız aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Attığımız bu imza yalnızca bir bayilik adımı değil aynı zamanda bu vizyonu büyütme konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir. GT Cars’ın 2PLAN ailesine yeni bir dinamizm ve değer katacağına inanıyor; büyüme yolculuğumuzda bizimle birlikte dijitalleşen ve kurumsallaşan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

Otomotiv sektöründe deneyimli, kurumsal yapıya uyumlu ve sürdürülebilir büyüme hedefi olan yetkili satıcı adayları; 2PLAN’ın yeni nesil bayilik modeli ve sunduğu avantajlara ilişkin detaylı bilgilere "https://www.2plan.com.tr/sayfa/2plan-yetkil-satici-olmak/" adresinden ulaşabiliyor.