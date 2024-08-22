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Otomotiv İkinci el otomobil piyasası hareketlendi: En çok satışın olduğu iller...
Otomotiv

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi: En çok satışın olduğu iller...

Yeniakit Publisher
2024-08-22 16:49:00 -
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi: En çok satışın olduğu iller...

Türkiye'de bir süre düşüşte olan ikinci el otomobil satışları tekrar yükselmeye başladı. İşte il il satış rakamları...

Otomobil piyasasında sıfır araçlar kadar ikinci el otomobil satışları da yakından takip ediliyor.


Bir zamanlar sıfır araç bulunamıyorken ikinci elde fiyatlar tavan yapmıştı.


Fahiş fiyatın ve stokçuluğun önüne geçmek için otomobil satış piyasasında üst üste alınan tedbirlerle ikinci el araç fiyatlarının sıfırın üzerinde kalması önlendi.


Geçtiğimiz aylarda da ikinci el araç pazarlarında ve galerilerdeki durgunluk göze çarpıyordu.

İkinci el araç pazarında kıpırdanma

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, ikinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de ikinci el otomobil satışları, 5 ay aradan sonra ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu.

İkinci el taşıt satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725 seviyesinden 957 bin 920'ye çıktı.

İkinci el satışların yüzde 64,9'u otomobil oldu

İkinci el taşıt satışlarının yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2024'te aylara göre ikinci el otomobil satış rakamları

En son Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16,33 artış göstererek 573 bin 508 olan ikinci el otomobil satışları, mart ayında yüzde 21,28, nisan ayında yüzde 27,92, mayıs ayında yüzde 20,61 ve haziran ayında yüzde 25,32 azaldı.

Temmuzda 621 bin 748 otomobil satışı gerçekleşti

Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu. İkinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İkinci elde satışın en yüksek olduğu iller

Otomobilde ikinci ek piyasasının en yüksek olduğu iller, 154 bin 459 satış ile İstanbul, 80 bin 785 satış ile Ankara ve 36 bin 134 satış ile İzmir olurken; en düşük olduğu iller ise 69 satış ile Hakkari, 99 satış ile Tunceli ve 153 satış ile Ardahan olarak gerçekleşti.

7 ayda toplam 3,8 milyon satış gerçekleşti

Öte yandan Ocak-Temmuz 2024 döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,62 azaldı. Ocak-Temmuz 2023'te 4 milyon 486 bin 122 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirilirken, Ocak-Temmuz 2024 döneminde ikinci el otomobil satışı ise 3 milyon 846 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlar arttı.

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