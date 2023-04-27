İkinci el otomobil alacaklara 'fiyat' uyarısı!

Ramazan Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlenmişti. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ÖTV değişikliğini piyasaya etkisini değerlendirdi.

TOGG KAMPANYASI

Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl ülkemizde 7.333 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Bu yıl Ocak-Nisan dönemi için satışlar geçmiş yıl adetlerinin geçilebileceğinin sinyallerini veriyor.

‘SATIŞ ADETLERİ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE OLACAK’

Bunun yanında yıl sonuna kadar 20.000 TOGG’un sahiplerine teslim edileceği düşünüldüğünde satış adetleri TOGG ile beraber en yüksek seviyesine ulaşacaktır.

‘UYGUN FAİZ ORANI CAZİP BİR SEÇENEK OLACAK’

Ayrıca açıklanan TOGG’a özel kredi kampanyası ve faiz oranının oldukça uygun olması TOGG sahibi olacak vatandaşlarımız için cazip bir seçenek olacaktır.

ÖTV MUAFİYETİNİN ARAÇ PİYASASINDA BİR ETKİSİ OLDU MU?

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ÖTV muafiyeti taksi, ticari minibüs, ticari midibüs, kamyon gibi ticari araçlar kapsamında yapılacak. Dolayısı ile binek otomobil fiyatlarına doğrudan etki etmeyecek. Bununla beraber araçlarını değiştirecek esnaflarımızın sattığı araçlar piyasada bolluk yaratacağından, kendi alanlarında fiyatların dengelenmesine vesile olabilir. Diğer yandan eski araçların yenilenmesi ve talep artışı sayesinde satış adetlerinin yükselmesi gibi ekonomik olumlu sonuçları da olacaktır.

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FİYATLAR NE DURUMDA?

Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de hareketlilik söz konusuydu. Bayram sonrası doyan piyasa seçim sürecinin de etkisi ile bir süre normal olarak durgun seyredebilir.

Fiyatlar noktasında ise gerek talep fazlalığı gerekse enflasyon neticesinde artan üretim maliyetleri sonucunda fiyatlar Ocak-Nisan sürecinde yüzde 40 artmış durumda.

'EN ÇOK TERCİH EDİLENLER 500 BİN TL’DEN BAŞLIYOR’

Referans olarak en çok tercih edilen 4-5 yaşında olan C Segment aile otomobilleri 450-500 bin TL’den başlıyor. Önümüzdeki süreçte talep, döviz kuru ya da üretim maliyetleri artmaya devam eder ise fiyatlarda buna bağlı olarak yükselmeye devam edecektir."