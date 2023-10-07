İkinci el otoda risklere karşı “Garanti” önlemi!

Ülkemizde 350 noktada hizmet veren oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, ikinci el araç satın alacak tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. First Class veya Black Box ekspertiz paketlerinden birini satın alanlar, 1 ay 1000 km / 2 ay 2000 km “Araç Koruma Paketi” hediyesiyle otomobili teminat altına alıyor. 8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar olan araçlar için geçerli olan garanti kapsamında özellikle motor-mekanik akşamlarda ortaya çıkabilecek arızalara karşı araç korunmuş oluyor. Ayrıca arıza süresince konaklama ve seyahat, çekici ve yol yardım hizmetleri de sunuluyor. Ekspertiz yaptıran araç satıcıları da satışa sundukları araç için güvence verme imkânı buluyor.

Oto ekspertiz kültürünü Türkiye’ye taşıyan Pilot Garage, tüketicileri korumaya devam ediyor. Kampanya kapsamında ekspertiz paketleri First Class veya Black Box’tan herhangi birini yaptıran araç alıcısı veya satıcısına, 1 ay 1000 km / 2 ay 2000 km garantisi hediye ediliyor. Hediye edilen “Araç Koruma Paketi” ile silindir kapağı, supaplar, triger kayışı, eksantrik mili, pistonlar, segmanlar, yağ pompası, krank mili, volan, ana yatak ve kol yatakları, şanzıman dişlileri, diferansiyel aksamı, marş motoru, alternatör gibi hayati parçalar teminat altına alınıyor. Ayrıca arıza süresince konaklama ve seyahat, çekici ve yol yardım hizmetleri de sunuluyor.

Araç satın alacaklar kadar araç satıcıları için de büyük bir fayda sağladıklarını söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Özellikle aynı anda birden çok araca garanti vermek, risk yönetimini iyi hesaplamayı zorunlu kılıyor. Birden çok aracın aynı anda problemle karşılaşması ve teminatların finanse edilmesi satıcılar için büyük bir risk. Kurumsal ikinci el araç şirketleri ve galeriler için de hayatı kolaylaştıran bir hizmet sunuyoruz.” diyor.



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