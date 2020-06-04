İkinci el fırsatçılarına kim dur diyecek?

Tüketicilerin, yüksek faiz oranları ve Covid-19 salgını nedeniyle öteledikleri konut ve otomobil alımlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın verdiği müjde ilgili bankaların açıklamalarıyla hayat bulurken, kampanya kapsamında yer alan ve satışta olan ikinci el konut ve araçların sahiplerinin fırsatçılığı gözlerden kaçmadı. Özellikle oto galerileri ve emlakçıların araç ve mülk sahiplerinden daha fazla kazanç elde etmek için şişirdikleri fiyatlar ikinci el piyasasının sıfır konut ve otomobil fiyatlarına yaklaşmasına neden oldu.

Ekonomide rahatlamayı sağlamak ve sektörlerin önünü açmak için bugüne kadar 20 adet paket açıklayan hükümetin gayretlerini fırsata dönüştürmek isteyen kesimlerin, “Serbest piyasa koşullarında, satanın malını alan varsa fiyatlar da artar’’ savunmasının doğru olmadığını dile getiren uzmanlar, böyle bir yutturmacaya kimsenin kanmaması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Albayrak’tan ‘uyanık olun’ çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları, kamu banka ve kamu katılım finans kuruluşlarının açıkladığı finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Şirketler uyarıldı ama

Önceki gün açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni kredi destek paketlerinin sektörler ve yerli üretimin canlanması için önemli bir fırsat olduğunu belirtmiş, firmalara bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklanmaları çağrısında bulunmuştu. Nitekim, benzer bir çağrı da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gelmişti.

İkinci el piyasasındaki fiyat artışlarında rol alanlara karşı bir uyarı mekanizmasının oluşturulmasını talep eden vatandaşlar, ‘Bakanlık ve ilgili merciler, bizlerin birikimlerine göz diken ve haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı da harekete geçmeli’ çağrısında bulundu. Son 4 günde ikinci el konutlarda 30 ile 50 bin lira arasında değişen satış tabelalarına karşılık otodaki suni fiyat artışları 5 ila 20 bin arasında değişiklik gösterdi.