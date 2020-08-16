İkinci el eşya satan dükkandaki kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da ikinci el ev eşyası satan bir dükkana gelen kafe işletmecisi baba ve oğulları ile mağaza sahibi ve yanında bulunan bir kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi İstiklal Caddesi'nde ikinci el ev eşyası satan dükkanda meydana geldi.

Kavga sonucu polisler de yaralandı

Güzelyalı Mahallesi'nde kafe işleten Yavuz D, oğulları Yusuf ve Furkan D. İstiklal Caddesi üzerinde ikinci el ev eşyası satan dükkana geldi. Burada baba ve oğulları ile ikinci el ev eşyası satan Hüseyin Fırat Ayan (25) ve Barış T'nin (41) arasında tartışma çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Hüseyin Fırat Ayan ve Barış T. ile kavgaya müdahale eden 2 polis memuru bıçakla yaralandı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

İhbar sonrası kavga yerine 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaralılar gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kavgada yaralanan Hüseyin Fırat Ayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurları ile Barış T. tedaviye alınırken, Yavuz D, oğulları Yusuf ve Furkan D. ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Merve K'nin gözaltına alındığı bildirildi.