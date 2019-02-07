"İkinci el cep telefonunda KDV yüzde 1'e düşürülsün"

Turnacı, AA muhabirine 2. el cep telefonu ve iletişim cihazları hakkında açıklamalarda bulundu.

Turnacı, mobil iletişim sektöründe 2. el cihaz pazarının tamamına yakının kayıt dışı olduğunu belirterek, "Biz tüketicinin mağdur olmaması, güvenliğinin sağlanması ve devletimizin kayıplarının ortadan kalkması açısından bu pazarın kayıt altına alınması gerektiğini savunuyoruz.

KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa 2. el cihaz pazarı legalleşecek ve devletimiz hiç gelir elde etmediği bir pazardan 3 milyar TL civarı vergi geliri elde edecek, tüketici mağduriyeti ortadan kalkacak ve bu kapsamdaki birçok projenin de önü açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- 20 milyonluk ikinci el pazarı

Türkiye'de 2. el piyasasının en yoğun olduğu sektörlerin başında mobil iletişim sektörünün geldiğini anlatan Turnacı, şunları kaydetti:

"Türkiye’de halen yıllık 20 milyon adet civarında 2. el cep telefonu pazarı mevcut. Böylesine büyük bir pazarın ülkemize vergisel katkısı neredeyse yok denecek kadar az. 2. el pazarının ortalama büyüklüğünün 12-15 milyar TL aralığında olduğunu söyleyebiliriz. 2. el cihaz pazarının tamamına yakını kayıt dışı olarak ekonomiye hizmet ediyor.

Burada yüzde 18 KDV oranında bir vergi kayıt dışı kanalın oluşmasına sebep oluyor. Bu doğrultuda bir yandan istihdam kayıpları yaşanırken, diğer yandan legal kanal güçsüzleştirilerek sektörün gelişimi olumsuz yönde etkileniyor."





- 3 milyar TL'lik vergi geliri beklentisi





Mustafa Kemal Turnacı, 2. el cep telefonlarında uygulanan yüzde 18 KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi halinde ekonomi içinde önemli bir canlılık yaşanacağını dile getirerek, çoğu işletmenin yüzde 18 KDV nedeniyle 2. el cep telefonunda fatura kesmediğini bildirdi.

2. el cep telefonu alan vatandaşların da daha evvel farklı kişilerin kullandığı cep telefonlarına yüklenmiş yasa dışı programlar ve olası yasa dışı işlemler nedeniyle zora düşebildiğini hatırlatan Turnacı, bir vergi düzenlemesinin 2. el cep telefonlarında resmi satışların da önünü açacağını kaydetti.

Turnacı açıklamasını şöyle tamamladı:

"KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanırsa 2. el cihaz pazarı legalleşecek ve devletimiz hiç gelir elde edemediği bir pazardan 3 milyar TL civarı vergi geliri elde edecektir. Diğer taraftan operatörlerimizin üzerinde detaylı şekilde çalıştığı 'Cihaz Kiralama ve İkinci El Cihaz Yenileme' projeleri ile birlikte KDV oranındaki düzenleme de gerçekleşirse bu pazardaki kayıplar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

Binlerce kişinin istihdam edileceği iş kollarının oluşmasına vesile olunacaktır. Böylece sektörümüzde kayıt dışılık azalacaktır. Bunun yanında sektöre ve ülkeye değer katan firmalar katlanarak artacaktır."