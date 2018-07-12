0553 313 94 23

İkinci el araçta KDV düzenlemesi esnafın yüzünü güldürdü

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Erkoç, "İkinci el araç ticaretinde artık aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV ödenecek olması esnafı sevindirdi" açıklamasında bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
İkinci el araçta KDV düzenlemesi esnafın yüzünü güldürdü

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde KDV matrahı düzenlemesinin uygulamaya alındığını belirterek, "İkinci el araç ticaretinde artık aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV ödenecek olması esnafı sevindirdi." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemeye ilişkin uygulama esaslarının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde açıklandığını hatırlattı.

Düzenlemeyle ikinci el araç alım satımı yapan esnaf için yeni bir dönemin başladığına işaret eden Erkoç, "İkinci el araç ticaretinde aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV tahsil edilmesi esasının getirilmesiyle esnafın bu konudaki mağduriyeti ortadan kalktı. Artık aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV ödenecek olması esnafı sevindirdi. Düzenleme sayesinde ikinci el araç ticaretiyle uğraşanlar daha az KDV ödeyecek." diye konuştu.

Erkoç, düzenlemenin kayıt dışılığı da azaltacağını, böylece devletin daha çok vergi geliri elde edeceğini dile getirdi.

Esnafın vergiden dolayı bazı araçları satmakta zorluk çektiğini belirten Erkoç, "Özellikle fiyatı yüksek araçların satışı biraz daha zor oluyordu. Ayrıca esnafın ayakta kalabilmesi için de haksız olarak tabir ettiğimiz bu verginin bu şekilde hesaplanmaması ticaret erbapları için faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, düzenlemeden yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin yararlanacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de Sadece Hepsiburada’da satışta
    1. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    2. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    3. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    4. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    5. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    6. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    7. Adana'da sosyal medyadan terör..
    8. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    9. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    10. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    11. Bitki çayları ne sıklıkla..
    12. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    13. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    14. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    15. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    16. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    17. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    18. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    19. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    20. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı