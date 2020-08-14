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Ekonomi

İkinci el araçlarda talep artışı

İkinci el otomobillerde temmuz ayında fiyatlarda yüzde 7,5 artış yaşanırken, senenin başından bu yana fiyat değişimi yüzde 35'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:15:00 -
İkinci el araçlarda talep artışı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle üretimin sekteye uğraması, sıfır araç stoğunu azalttı. Döviz kurlarında meydana gelen artış ve kamu bankalarının kredi kampanyaları, ikinci el piyasasında fiyat artışına neden oldu.

Fiyat artışının devam etmesi bekleniyor

Bir analiz şirketinin raporuna göre, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatlarında yüzde 7,5 oranında artış yaşanırken, 2020'nin başından beri gerçekleşen fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı. Fiyat artışının trendinin biraz yavaşlaması ama devam etmesinin beklendiği de ilgili rapora yansıdı.

Vatandaş en çok hangi araçları tercih etti?

Vatandaşşar ikinci el piyasasında en fazla 5-10 yaş arasındaki araçları seçti. Satın alınan araçların yüzde 24'ünün 1-4 yaş aralığında olduğu bildirildi. Yüzde 52'si 5-10 yaş araçlardan, yüzde 24'ü de 11 ve üzerindeki yaş aralığındaki araçlardan oluştu.

İnternetten satışa çıkarılan araçların yarısından fazlası satıldı

NTV'nin haberine göre; İnternetten satışa çıkarılan araçların yüzde 65'i alıcı bulabildi. Satışlarda binek araçların oranı yüzde 84 iken hafif ticari araçların oranı ise yüzde 16 olarak tespit edildi.

Araçların yarısına yakını için 100 bin liranın üzerinde fiyat isteniyor

Satılık araçların yüzde 44'ü için 100 bin liranın üzerinde bir fiyat göze çarpıyor. Buna rağmen 2020'nin sonuna kadar satışların 8 milyonu bulması ve fiyat artışının da devam etmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Hasakpli

Çok başarılı hökümetimiz sayesinde ikinci el otomobil bile artık alamıyoruz
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