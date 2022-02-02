İkinci el araçlarda fiyatlar o tarihte yarı yarıya düşecek

2. el araba fiyatlarındaki artış sebebiyle pek çok kişi satın alma noktasında bekleme durumuna geçmişti. Birçok marka ve modelde fiyatlar sıfır araba fiyatlarının üzerine çıkmıştı.

Çip krizi ile başlayan otomobil üretimindeki azalma sorunları devam ediyor. Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken ikinci ele arabaya olan talep arttı.

Ülkemizde otomobil fiyatlarının çok hızlı yükseliş göstermesinden dolayı bazı art niyetli kişiler ikinci el otomobillere sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlar yazmaya başladı. İkinci el araba piyasasında hem fiyatların tavan yapması, hem de kredi faizlerinin yüzde 2 düzeyinde olmasından ötürü talep azalmaya başladı.

İnsanlar yeni araba almak için arabalarını satışa çıkarıyorlar. Fakat yazdıkları fiyata araçlarını satamıyorlar. Hal böyle olunca yeni otomobil de alamıyorlar.

Böylece sektörün önü de tamamen tıkanmış oluyor. Şu anda ikinci el otomobil alımı yapan kurumsal şirketler bile stok fazlalığından ötürü alımları durdurmuş durumda.

Alınacak otomobiller için de ederinin yarısı fiyatlar teklif ediliyor. Yani burada müşteriye satmayın mesajı verilmek isteniyor.

Bu durumu değerlendiren analistler mevcut düzenin bu şekilde yürümeyeceği konusunda hem fikirler.

Ortaya çıkan genel sonuç ise şişen fiyatların birkaç ay sonra ekonomi ile doğru orantılı olarak düşeceği yönünde.

Hatta şu anda alt segmentte oldukça yüksek fiyatlar istenen eski Şahin, Doğan gibi otomobillerin fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüşler yaşanması da olası görünüyor.

Fiyatların değişeceği tarih

Ön görülen tarih ise 2022’nin son çeyreği. Analistlere göre son çeyrekte ekonomide önemli iyileşmeler yaşanabilir. Bu doğrultuda şişen fiyatlarda da rahatlama gerçekleşebilir. Uzmanlar bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenlerin biraz daha beklemesini tavsiye ediyor.