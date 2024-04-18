İkinci el araç, ikinci el mobilya derken ikinci el F-16!

Arjantin hükümeti 16 Nisan günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetleri için Danimarka’dan yaklaşık 300 milyon dolar bedelle 24 adet F-16 savaş uçağı satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Devlet Başkanı Javier Milei ve Savunma Bakanı Luis Petri, satın alma işlemini resmi X hesaplarından bir video ile duyurdu. Bakan Petri Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan yaptığı açıklamada “Bu yeni uçaklarla savunma politikamızda çok önemli bir adım atıyoruz. Arjantinliler, bugünden itibaren bir kez daha bizi korumak için cennetten gelen güçlere sahibiz.” ifadelerine yer verdi.

Hükümet sözcüsü Manuel Adorni ise düzenlediği basın toplantısında “Sözleşme piyasa maliyetinin altında, yaklaşık 300 milyon dolar tutarında.” dedi. Reuters kaynaklı habere göre satın alma işlemi, Milei yönetiminin ekonomiye zarar veren dengesizlikleri düzeltme çabasının bir parçası olarak hükümet genelinde harcamaları azalttığı bir dönemde gerçekleşti. Bu bağlamda hükümetten yapılan açıklamada, aslen ABD’den alınan uçağın satın alınmasının, hükümetin ülkenin askeri yeteneklerini güçlendirmek için yatırımı teşvik etme kararını onayladığı belirtildi. Ayrıca anlaşmanın dört uçuş simülatörü, sekiz motor ve beş yıl boyunca uçak için yedek parça teslimatını içerdiği vurgulandı.

ABC News kanalının yaptığı habere göre ise Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Danimarka’nın yeni F-35 savaş uçaklarını alacağını hatırlattı. Bakan, yaptığı açıklamada “kapsamlı bir şekilde bakımı yapılmış ve teknolojik olarak güncellenmiş” yaklaşık 40 yıllık F-16’ların satışının Arjantin’in “küresel F-16 ailesinin bir parçası olacağı” anlamına geldiğini söyledi. Danimarka’nın envanterinde 30 adet çalışır durumda F-16 bulunuyor. Geriye kalan F-16’ların ise belirsiz bir kısmı bağış kapsamında Ukrayna’ya vaat edilmişti.



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F-16’ların Arjantin’e teslim edileceği tarih ise henüz açıklanmadı. Bununla birlikte uçakların önümüzdeki yıllarda transfer edilmesi bekleniyor. Danimarka 27 adet F-35A savaş uçağı sipariş etti ve bu uçaklara geçiş 2025 sonunda gerçekleşecek. Poulsen hali hazırda Mart ayında Arjantin’i ziyaret etmiş ve Danimarka’nın F-16 savaş uçaklarının bir kısmını satmak üzere bir niyet mektubu imzalamıştı.