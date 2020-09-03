İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

1 Eylül tarihinden itibaren ikinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu başladı. Ticaret Bakanlığı tarafıdnan hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girdi. İkinci el araç ticaretini düzenleyen yönetmelik ile beraber belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalara tabi olacağını ifade eden İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sektördeki otomobil satıcılarının da yetki belgesine ilişkin olumlu tepkileri olduğunu söyledi.

Yeni düzenleme ile yetki belgesi olmayanlar 1 sene içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabilecek. Belgesi olmadan ticaret yapanlara araç başına 5 bin TL ceza kesileceği ifade edildi.

İkinci el araç ticaretini düzenleyen yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunan Ertemel, ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına göre yükseldiğini belirterek geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV zamları ile ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş beklediklerini bildirdi.

İkinci el fiyatları düşecek mi?

Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında ise düşüşün söz konusu olmayacağını söyledi.

Uzun süredir üzerinde çalıştıklarını, ikinci el otomotiv sektörünün bir yönetmeliğe kavuştuğunu vurgulayan Ertemel, 'hem otomotiv satıcılarını hem de tüketiciyi koruyan kararların çıktığını, burada en mühim olanın karar yetki belgesi olduğunu belirtti.

Son günlerde otomotiv sektöründe dalgalanmalar oluştuğunu bildiren İMAS Başkanı, kendilerinin de bu konu ile ilgili mutsuz olduğunu sözlerine ekledi.

İşlerini, önüne gelen herkesin yapmaya başladığını söyleyen Ertemel, bunun da kendilerini hem meslek açısından hem de piyasada belirsiz olan rakamlarla ilgili sıkıntıya düşürdüğünü, bunların artık ortadan kalktığını, yetki belgeli kurumların bundan sonra satış yapacağını, yetki belgesi olmayan kişilerin yaptığı satışların denetlenip, ciddi anlamda cezalar alacaklarını ifade etti. Herkesin kendi bildiği işi yapması gerektiğini ifade eden Ertemel, bu işi yapmak isteyenlerin kendileriyle birlikte eşit şartlarda meslek edinerek yapmalarını söyledi.

İkinci el araçların fiyatları niye yükseldi?

Yetki belgesi, güvenli alışveriş sistemi ve ekspertiz zorunluluğunun yürürlüğe girdiğini belirten Ertemel, bunların hepsinin hem kendilerini hem de son kullanıcıyı koruyan yasalar olduğunu, bu durumdan mutlu olduklarını, bundan sonra kişilerin bir yılda üç arabadan fazla araç alım satımı yapamayacağını ifade etti. İMAS Başkanı, noterde satış yapılsa bile ardından devletin bunları tespit edip cezalar uygulayacağını vurguladı.

Son gelen ÖTV zamları ile ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş beklediklerini kaydeden Ertemel, ikinci el araçların yükselmesinin en mühim nedenlerinden birinin de sıfır araç fiyatlarının yükselmesi olduğunu, ikinci el araç fiyatlarının artmasının kendilerini de olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Çünkü kendilerinin de dükkanlarına ne kadar araç çekebiliyorlarsa, o kadar çok satış ve takas şansları olduğunu ifade eden Ertemel, ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu, önceden 2 araç alabiliyorken şimdi bir tane araç alıp vitrinlerine koyabildiklerini bildirdi. Ertemel ayrıca araç adet sayılarının, yılbaşıyla şu an itibari ile yüzde 100 azaldığını ifadelerine ekledi.