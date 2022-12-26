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Otomotiv İkinci el araç alacaklara kritik uyarı
Otomotiv

İkinci el araç alacaklara kritik uyarı

İkinci el otobil piyasasında sene sonu yoğunluğu yaşanırken uzmanlar otomobil almayın uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 19:09:00 -
İkinci el araç alacaklara kritik uyarı

Yılbaşına sayılı günler kala ikinci el otomotiv piyasasında hareketlilik başlarken, oto galeri esnafı tüketiciye araç alımına ara vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Uzun bir süre hareketsiz devam eden ikinci el otomobil piyasası yılbaşına sayılı günler kala tekrar harekete geçti.

Vatandaşların ikinci el otomobile zam gelecek kaygısı, ikinci el otomobile talep oluşturdu. Bu talep karşısında iki hafta içerisinde ikinci el otomobilde ortalama yüzde 20 bandında fiyat artışı yaşandı, oto galeri esnafı tüketiciye araç alımına ara vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

"İkinci el araçların fiyatları arttı"

İkinci el otomobil piyasasında yılın son günlerinde hareketlilik yaşandığını aktaran oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Yılbaşından sonra zam gelecek korkusu ikinci el otomobil piyasasına hareketlilik getirdi. Bu hareketlilik ile beraber ikinci el araçlara yüzde 5-10 zam geldi" dedi.

"Bu artış normal değil"

"Son 15 gün içerisinde çok fazla talep artışı yaşadık" diyen Kebapçı, "Arz talep dengesi bozulunca da fiyat artışı yaşadık. Geçtiğimiz hafta 600 bine sattığım aracı, bugün bir arkadaşım ihaleden 670 bine satın aldı. Baktığınız zaman yüzde 10’unun üzerinde artış oldu. Vatandaşların biraz alımı durdurması lazım. Ben almıyorum, fiyatlar çok yüksek çünkü. Bu artış çok normal değil" ifadelerini kullandı.

"Şu anda bir algı var"

Yılbaşından dolayı ikinci el otomobil piyasasının hareketlendiğini ifade eden oto galerici Gökhan Ardaşen, “Vatandaşlar son iki haftadır ikinci el otomobile çok fazla talep gösteriyorlar. Bu talep ile beraber ikinci el otomobillere yaklaşık yüzde 20 zam geldi. Normalde iki hafta içerisinde 30 araç satardık, bu talep ile beraber bu rakam 40’a çıktı. Benim şahsi görüşüm yılbaşından sonra bir artış olmayacak. Şu anda bir algı var. Dövizde bir artış olmadığı sürece araçlarda fiyat artışı olmaması gerekiyor" diye konuştu.

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