İkinci el araba satışına taksit var mı? Taksitli satış ikinc el arabaları da kapsıyor mu? Güncel araba fiyatları

Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşıt satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu yönetmelikte değişiklik yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması da yeniden düzenlendi.

Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

İkinci el araba fiyatları düştü mü?

Otomol CEO'su Uğur Sakarya, ikinci el otomobil satışlarında mart başında pandemi yasaklarının kontrollü gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, “Ocak ve şubat aylarında en dip noktasını gören talep ve satışlar mart itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak bu talep ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadı. Bayilerin ellerinde çok fazla stok olması ve sıfır araçlarda yapılan kuvvetli kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Fiyatlar hala geçen yılın çok altında. O nedenle şu günler ikinci el otomobil satın almanın tam zamanı. Kurun seviyesini de düşünürsek nisan ayından itibaren fiyatların tekrar yükseleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Fiat araç fiyatları

Fiat taksitli araç fiyatları ne kadar? Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli Tavsiye Edilen Kampanyalı Satış Fiyatı 132.900 TL olarak açıklandı.

Dacia araç fiyatları

Dacia taksitli araç fiyatları ne kadar? Dacia Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 143.400 TL olarak açıklandı.

Hyundai araç fiyatları

Hyundai taksitli araç fiyatları kaç para? Hyundai i20 1.4MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli) Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı 146.732 TL.

Citroen araç fiyatları

Citroen taksitli araç fiyatları ne kadar? Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 151.500 TL olarak açıklandı.

Opel araç fiyatları

Opel taksitli araç fiyatları kaç para? Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 153.500 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 154.000 TL olarak açıklandı.

Renault araç fiyatları

Renault taksitli araç fiyatları ne kadar? Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 156.900 TL olarak açıklandı.

Peugeot araç fiyatları

Peugeot taksitli araç fiyatları kaç para? Peugeot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 169.000 TL

Mitsubishi araç fiyatları

Mitsubishi taksitli araç fiyatları kaç para? Mitsubishi Space Star 1.2 INTENSE CVT Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 177.500 TL

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Mart Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatı 179.800 TL

Nissan araç fiyatları

Nissan taksitli araç fiyatları ne kadar? Nissan Micra 1.0 IG-T 100 CVT Visia Kampanyalı Özel Fiyatı 180.000 TL olarak satışa sunuluyor.

Volkswagen araç fiyatları

Volkswagen taksitli araç fiyatları kaç para? Volkswagen Polo Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 188.100 TL olarak açıklandı.