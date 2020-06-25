İkinci el araba fiyatları 2. el Fiat Ford Honda Hyundai Toyota araba fiyatları ne zaman ve nasıl düşer?

İkinci el online pazarda mayıs ayında araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 38 artış gerçekleşti. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Dernek Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araba fiyatlarında ki bu hızlı yükselişin sebepleri olarak bazı önemli açıklamalarda bulundu. Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada: “Konuyu şöyle özetlemek gerekirse, bu gelinen noktada önemli olan tarih 2018. 2018 yılında sıfır araç fiyatları ile alakalı bayilerin kur artışından dolayı az talep olacağını düşünerek, 2019 yılı ile alakalı siparişleri az geçtiler. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren de kur fiyatlarının normal seviyelere gelmesi, faizlerin düşmesi ile birlikte sıfır araç fiyatları tekrar hız kazandı. Fakat 2019 yılında ki az sipariş geçilmesinden dolayı bu mevcuttaki stoklar bir anda eridi.

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Ertemel yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Şu anda ikinci el araba fiyatlarında bir balon oluşmuş durumda. İkinci el otomobil fiyatlarının bu çizgide stabil olarak gideceğini kesinlikle öngörmüyoruz. İkinci el araba fiyatlarında, sıfır araçların piyasaya tekrar girmesi ile ciddi oranlarda düşüş yaşanmasına neden olacaktır. Yani yeni gelecek sıfır araçlar talebi karşılayacak şekilde piyasaya girerse, ikinci el fiyatlarında ciddi oranlarda bir düşüş gerçekleşeceğini düşünüyoruz’’ dedi. İkinci el otomotivciler sitesi esnaflarından alınan bilgilere göre ikinci el araç fiyatları 20 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıkıyor.