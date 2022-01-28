İkinci dönem yüz yüze mi olacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, okular ne zaman açılacak?

15 tatil 21 Ocak cuma günü itibariyle başladı, 6 Şubat'ta bitiyor. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katıldı. Yarıyıl tatili sonrasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin net mesajlar verdi.

İkinci dönem yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edileceğini söyledi. Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin de TBMM'de görüşülmeye başlandığını belirtti. İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söyledi: "Bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız."