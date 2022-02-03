İkinci dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB ikinci ara tatil tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) mahmut Özer günlük korona vaka sayılarının 100 bini geçmesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini açıkladı. Yarıyııl tatililin uzayıp uzamayacağına ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer’den geldi. Özer yaptığı son dakika açıklamasında ‘7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz’ dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi. Peki ikinci dönem okul tatilleri ne zaman? İkinci dönen ara tatil ne zaman, hangi ayda olacak? İşte 2021 2022 eğitim öğretim yılı takvimi...

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

2022 ikinci dönem ikinci ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

İkinci ara tatil ne zaman bitecek?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.