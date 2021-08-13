İkinci çeyrek esas faaliyet kârı 114 milyon dolar oldu

THY’den yapılan açıklamada, global havacılık sektörünün tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktığı hatırlatıldı. İkinci çeyrek verilerinin paylaşıldığı açıklamada, “THY, bu zorlu dönemde COVID-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 62 milyon dolar net zarar ile tamamladı. Ortaklığımızın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 düşmüş ve yaklaşık 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelirin yüzde 43’ünü oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 139 artış göstermiştir” ifadelerine yer verildi.

Giderlerini yüzde 34 düşürdü

Kriz nedeniyle şirketin maliyet azaltıcı tedbirler aldığına dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Kovid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen ortaklığımız maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel kâr elde etmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr-EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artış göstererek 637 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 11,6 puan artarak yüzde 29,3 olmuştur. Bu dönemde ortaklığımız 579 milyon dolar FAVÖK elde etmiştir. Yolcu kapasitemizin 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 oranında gerilediği 2021 yılının ikinci çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 8,2 milyon yolcu taşınmıştır. THY, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırmıştır. Bu kimliği sayesinde bu süreçte kapatılan hatlar yerine diğer kârlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleşmiştir.”

Kriz dönemini fırsata çevirdi

Açıklamada, dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan THY filosunun haziran sonu itibarıyla 239’u dar gövde, 107’si geniş gövde ve 26’sı kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçaktan oluştuğu belirtildi. THY’nin 2020 yılı boyunca Avrupa’nın en fazla uçan havayolu şirketi olduğu belirtilen açıklamada, “THY, 2021 yılının ilk yarısında da bu başarısını korumuştur. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çevirmiş ve filosundaki birçok yolcu uçağını Turkish Cargo’nun hizmetine açmıştır. 2021 yılının Haziran ayı verilerine göre ortaklığımız kargo pazarında rekor kırarak, dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı olmuştur” denildi. İştirakleri ile birlikte THY’nin yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ortaklığımız, bugün eşsiz uçuş ağı, modern filosu, üstün kargo performansı ve başarılı kriz yönetimiyle sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam etmektedir. Salgının sona ermesi ile havacılığın yeniden yükseliş sürecinde Ortaklığımız, sektörümüzün zirvesine olan yürüyüşünü daha da hızlandıracak, ülkemiz ve sektörümüz için katma değer üretmeyi her zamankinden daha büyük bir azimle sürdürecektir.”

THY temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği 2021 yılının temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı. Temmuz ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY’nin dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında 5,5 milyon yolcunun taşındığı THY’de, yüzde 71 doluluk oranına ulaşıldı. Temmuz ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı. Ocak-temmuz döneminde taşınan yolcu sayısı yaklaşık 20,1 milyon, yolcu doluluk oranı yüzde 64,4 oldu. Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu ise 76,1’e ulaştı. Ocak-temmuz döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 73 bin 632 bin ton oldu.