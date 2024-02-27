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Yaşam İkinci cemre düştü! Cemre ne zaman nereye düşer?
Yaşam

İkinci cemre düştü! Cemre ne zaman nereye düşer?

Yeniakit Publisher
2024-02-27 09:17:00 -
İkinci cemre düştü! Cemre ne zaman nereye düşer?

Halk arasında havanın, suyun, toprağın ısınması olaylarına cemre adı veriliyor. Peki, cemre ne zaman düşer?

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

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