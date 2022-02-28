2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı ve 21 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatilinin ardından ise 7 Şubat’ta ikinci yarıyıl başladı. Pek çok öğrenci ise ara tatile kaç gün kaldığını araştırıyor.

İkinci ara tatile kaç gün kaldı? İkinci ara tatil ayın kaçında?

Mart ayıyla birlikte öğrenciler gözlerini ara tatile çevirdi. Bilindiği gibi son yıllarda yarıyıl tatilinin yanı sıra birinci ve ikinci dönemde ara tatiller uygulanıyor. Senenin ikinci ara tatiline kadar zaman kaldığı ise merak ediliyor.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde milyonlarca öğrenci 9 gün tatil yapmış olacak.

Yaz tatili ise 17 Haziran Cuma günü başlayacak.