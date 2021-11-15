İkinci ara tatil ne zaman 2022
Nisan ayı ara tatili ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başladı. Veliler ve öğrenciler ikinci dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?
Milyonlarca öğrenci için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. İlk ara tatil ise 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler şimdiden ikinci ara tatil için tarihleri araştırmaya başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak tarih belli mi?
İkinci ara tatil ne zaman 2022
15 Kasım 2021’de ilk ara tatil başladı. Ara tatil 19 Kasım’da sona erecek ve öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü okula gidecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.