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İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Fikstürü çekildi

2018-2019 futbol sezonu İkinci Amatör Küme U-19 fikstür çekimi dün Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

10 Mart 2019 Pazar 09:50
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Fikstürü çekildi

2018-2019 futbol sezonu İkinci Amatör Küme U-19 fikstür çekimi dün Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

 

3 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği İkinci Amatör Küme U-19 Liginde her grupta 8 takım kıyasıya mücadele edecek. Tek devreli oynanacak olan İkinci Amatör Küme U-19 Liginde ilk sırayı alan takımlar direk olarak bir üst lige çıkacak. İkinci olan takımlar ise Play-Off oynayacak ve ardından bir takım daha bir üst lige çıkacak.

 

A Grubu

 

Argıncıkspor, Özvatan Gençlikspor, Gültepespor, Kayseri Demirspor, Cırgalanspor, Kocasinan Ülküspor, Akkışla Gençlikspor, Amarat Gençlikspor

 

B Grubu

 

Sanayi Esnafspor, Buğdaylıspor, Mevlana Yıldızspor, Gazi Osman Paşaspor, Trabzon 3861 Spor, Enes Gençlikspor, Kayseri Atletikspor, Talas Anayurtspor

 

C Grubu

 

Sindelhöyükspor, Kayseri Barogücü, Kayseri Meysuspor, Kafkasspor, Yeni Esenspor, Yavuzspor, Develispor, Sarızspor

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:50
  1. Trabzon
  2. Kayseri
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