“İkili ilişkilerimiz gelişecek”

Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından CVK Park Bosphorus’ta düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev başlangıcı için geldiklerini ve bu dönemin ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeni ve farklı bir dünyaya inandıklarına işaret eden Maduro, “Farklı kültür ve medeniyetlerin birbirine yaklaştığı, insanların mutluluğu için çalışılan, refah seviyesi yüksek bir dünya yaratmak mümkün daha insani, farklı kültür ve medeniyetlerin yakınlaştığı, insanların mutluluğu için çalışacak, daha iyi bir dünya mümkün. Bu şu anda tüm insanlığın ortak rüyası. Biz Türkiye ile bu hayali gerçeğe dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul ve Türkiye’nin dünya ticareti için de çok önemli bir konumda yer aldığına işaret eden Maduro, şunları kaydetti:

“Venezuela da 21. yüzyılın en potansiyelli ülkeleri arasında. Rusya, Çin ve Hindistan da büyük potansiyel taşıyor. Bu durum geçmiş dönemlerden bugüne dek farklılık gösteren bir değişimin işareti. Farklı coğrafi ve jeopolitik ilişkilerimiz ve çok kutuplu güçlerimiz bulunuyor. Türkiye çok kritik ve stratejik konumda olan bir ülke. Biz Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde çok daha güçlü olmak istiyoruz. Bu yolda devam edebilmemiz için bu iş forumu ve delegasyon büyük önem taşıyor. Türk yatırımcılar ülkemize gelebilsin, hayatın her alanında yatırım yapabilsin istiyoruz. Bu açıdan iki ülke arasında başlayan doğrudan uçuşlar büyük bir önem taşıyor.”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türk yatırımcılarının ülkede her alanında çalışabileceklerini vurgulayarak, "Venezuela'nın sertifikalı rezervleri var. Dünyanın 4. doğalgaz rezervine sahibiz. Petrol ve farklı alanlarda da gerçek üretim ekonomisinde ilerleyebiliriz. Bizler gelişime açığız. Bu forum ile de Türk iş dünyasına Venezuela hakkında yol gösterecek çok kapsamlı bir yatırım dokümanını ilk defa sunuyoruz. Şirket şirket liste veriyoruz" bilgisini verdi.