İki yüzlü Canan Güllü'nün hevesi kursağında kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye, aile yapısını hedef alan fesat sözleşmeden kurtuldu. Milyonların sevinçle karşıladığı gelişme, malum kesimleri ise rahatsız etti.

Dava açacaklarını söylemişti

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşi Eda Demirci’i dövdüğünde kendisine ulaşmaya çalışan Demirci'ye sırtını dönen, dinleme tenezülünde bile bulunmayan Türkiye Kadın Hakları Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına isteyen her kişi adına yargıda dava açacaklarını söylemişti.

Gece yarısı kararnamesi ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulmasıyla, iki yüzlü Güllü'nün hevesi de kursağında kalmış oldu.

Ne olmuştu?

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan üç kez şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan eski eş Eda Demirci, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye büyük tepki göstermişti.

Eda Demirci, şiddet gördüğü dönem Canan Güllü ile görüşmeye gittiğini, ancak Güllü'nün kendisini dinlemediğini belirtmişti. Canan Güllü’nün evli olduğu dönemde de eşi Eda Demirci'ye şiddet gösteren İsmail Küçükkaya’nın yanında olduğunu ifade etmişti.